Most, a befőzési szezon kezdetén főként az idénygyümölcsök ára igen borsos, a viszonteladók szinte kivétel nélkül tíz lejért kínálták tegnap a meggyet, kajszi- és őszibarackot, cseresznyét, nektarint. A kajszi nem is igazán lekvárnak való még, bár nagyok, nem érettek a gyümölcsök, mégis akadt olyan asztal, ahol 12 lejt kértek el egy kilóért, s ugyanennyiért adták a szép, nagy szemű cseresznyét is. Olcsóbban – nyolc lejért – egy-két helyen kínálták a meggyet, igaz, már nem volt olyan szép, mint napokkal korábban, de lekvárnak, szörpnek megfelelő. Málna, szeder, áfonya is kapható kis műanyag dobozokban, poharakban egy adag tíz lej, a málna kilója 30 lej, s ugyanennyi az erdei, apró szemű fekete áfonya is. Valamivel kevesebbért, húsz lejért kínálták a fekete és piros ribizli kilóját. Almát 6–8 lejért, szilvát 6, görögdinnyét 3, sárgát pedig hat lejért mértek tegnap a legtöbb kereskedőnél.

Zsebbe kell nyúlni alaposan akkor is, ha zöldséget vásárolnánk. Igencsak drága a zöldpaszuly, 12–17 lej közötti áron adták tegnap a zsenge hüvelyek kilóját, 15 lej a pritaminpaprika és 12 lej a hegyes paprika. Szép, színes kerti paradicsomot legolcsóbban 6–7 lejért vásárolhattunk, a méretesebb, lédús fajták ára viszont már 10–12 lej. A helyben termett zöldpaprika 8–10 lej (a déli megyék nagyobb ültetvényeiről származó valamivel olcsóbb), a padlizsán is hasonló árban kapható, és ugyanennyit kell fizetni általában a karfiolért is. Az uborka legtöbb asztalnál 5–6 lej, amit olcsóbban adnak, kiváló salátának, az eltenni való, apróbb, roppanós uborka már 7 lej. A póréhagyma kilója tíz, a fokhagymáé harminc lej, de kisebb kötésben 3 lejért is kapható. A legolcsóbb mostanság a helyi tök és cukkini (3–4 lej), a friss hagyma kötése (2,5–3 lej) és az új krumpli (2,5–3 lej), a káposzta (3 lej), a kukorica (darabja 2–2,5 lej). A friss sárgarépa kötése 3–4 lej, a petrezselyemgyökérrel párosított csomó 4 lej, a zeller kilója 8 lej, a tavalyi petrezselyemgyökérért viszont ennél is többet kérnek.

A közeli bódékban kapható friss tejtermékek ára is változatlanul magas, 22–24 lej között mérik a friss ordát és juhsajtot, s ugyanennyi az ára a sós sajtnak, túrónak. A friss vaj kilója pedig 43 lejért kapható.

Ha lehetőségünk van rá, a közösségi oldalakon szerveződő helyi termelői csoportokban is érdemes szétnézni, a járvány miatt különösen aktívak az itt csoportosuló kistermelők. A napokban 8 lejért ajánlották a meggyet, a barack viszont ott is tíz lej, a frissen szedett piros és fekete ribizli kilója 12–13 lej, míg a zöldpaszuly 9 lej, kifejtett zöldborsót pedig 8 lejért ajánlottak. Nem mellékes, hogy sokan vállalják, nagyobb rendelés esetén a portékát beviszik a városba és akár házhoz is szállítják.