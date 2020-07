Az EMSZ bemutatta nagyborosnyói polgármesterjelöltjét

Bálint József, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke, az EMSZ megyei koordinációs testületének vezetője szerint azt követően esett a választásuk Szőcs Leventére, hogy felmérték a község lakóinak igényét a versenyre, illetve megkérdezték, hogy kit látnának szívesen a polgármesteri székben. A legtöbben Szőcs nevét említették, mások mellett ennek alapján döntöttek úgy, hogy mögötte sorakozik fel a pártszövetség.

Bálint József felidézte a jelölt eddigi önkormányzati tevékenységét, megemlítve egyebek mellett, hogy a legutóbbi választásokon a Liberálisok és Demokraták Szövetsége színeiben nyert mandátumot a község képviselő-testületében, de amint a Szőcs Levente által hozzáfűzöttekből kiderült, az alakulaton belüli ellentétek miatt ezt mind­össze két és fél évig tölthette be, ugyanis 2018-ban kizárták a pártból mondván, hogy vétett a párfegyelem ellen, összejátszott az RMDSZ-szel a testület egyes döntéseinél.

A jelöltség vállalását Szőcs Levente azzal indokolta, egy ideje többen kérdezték már a köz­ségben, nem szállna-e versenybe a polgármesteri székért, mert a jelenlegi községvezetéssel egyre többen elégedetlenek. A maga részéről is azt tapasztalja, hogy az elmúlt négy évben az infrastrukturális beruházások leálltak, a művelődés és a sportélet terén pedig semmi előrelépés nem történt. Pedig még külön kultúrafelelőse is van a községnek. Az egyetlen megvalósult beruházás egy sportpálya volt a LEADER-program segítségével, idén pedig elkezdődik a ravatalozóház építése. Utóbbi kapcsán úgy véli, elsősorban kampányhúzásról van szó, hiszen három évig nem történt semmi, most pedig hirtelen önerőből, gyorsan tető alá akarják hozni.

Szőcs Levente szerint indulásával azoknak akarnak választási esélyt adni, akik a jelenlegi köz­ségvezetéssel elégedetlenek, de az RMDSZ jelöltjét sem szívesen támogatnák. Állítása szerint a nagyborosnyóiak jelentős részének kényelmetlenné vált, hogy egy közel 90 százalékban magyarok lakta községnek román nemzetiségű polgármestere van, ráadásul a fejlődés teljességgel leállt. Újságírói kérdésre válaszolva Szőcs Levente elismerte, hogy amennyiben győztesen kerül ki a szorosnak ígérkező versenyből (melyben, úgy tűnik, hárman vesznek majd részt), várhatóan nem lesz könnyű feladata, amint azt tapasztalta az EMNP polgármestereként 2012 és 2016 között, amikor az RMDSZ részéről folyamatos támadásoknak volt kitéve. Reményét fejezte ki, hogy a pártszövetségnek sikerül a képviselő-testületben elegendő helyet elnyernie, hogy ellensúlyozni tudják az RMDSZ fölényét.