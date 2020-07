* A Perkő Néptáncegyüttes Táncbanforgó című szabadtéri előadását 23-án, csütörtökön (esőnap: 25-én, szombaton 20 órától) láthatják. * A Vigadoart Amit mondani kell című interaktív estjére (belépés előzetes regisztrációval) július 24-én, pénteken 22 órától (esőnap: 25-én, szombaton 22 órától) kerül sor. * Jegyek elővételben (regisztráció) a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon.

Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, a megjelenés dátumával/dátumaival együtt, és kattintson az ott megadott linkre. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Az apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint tart nyitva: hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig. 16, illetve 14 (pénteken) óra után, kérjük, használja a honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunkat. Délután a szerkesztőségben személyesen 16 és 17 óra között kizárólag gyászjelentőt fogadunk el. Háromszék

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című szabadtéri előadását július 22-én, szerdán 19 órától (esőnap: július 23-án 19 órától) Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente; koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre; színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket a központi jegyirodában (nyitvatartási rend: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig), illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet vásárolni. A teljes árú jegy 20, a kedvezményes jegy 10 lejbe kerül (csak a központi jegyirodában lehet váltani). A nézők beengedése a járványügyi előírások betartása miatt 18.30-kor, fél órával a kezdés előtt történik.

Hitvilág

LELKIGYAKORLAT GYÁSZOLÓKNAK. Hajlák Attila István imecsafalvi plébános vezetésével július 23–26. között lelkigyakorlatot tartanak gyászolóknak. Érdeklődni és jelentkezni lehet a 0742 698 166-os telefonszámon. A helyek száma korlátozott, legtöbb hét személy jelentkezését várják.

A Rákóczi Szövetség rajzpályázata

Várak és erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói címmel rajzpályázatot hirdet a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei és diaszpórában élő általános iskolásoknak. Két korcsoportban indulhatnak az általános iskolák 1–8. évfolyamain tanuló diákok. Az én váram – 1–4. osztályos tanulóknak. Ebben a korcsoportban a lakóhelyhez közeli vagy a tanuló szívéhez közelálló várról készített rajzzal lehet pályázni. A rajzhoz kapcsolódó, saját élményeket feldolgozó, rövid történeteket is fogadnak. Magyar várak a történelem viharaiban – az általános iskola 5–8. évfolyamos tanulóinak. Ebben a korcsoportban egy Kárpát-medence területén fellelhető várról, erődtemplomról készített rajzzal lehet pályázni. A rajzok elbírálásakor kiemelt szempont lesz egy konkrét történelmi eseményre vagy irodalmi alkotásra való reflektálás.

Pályázni legfeljebb egy A/4-es vagy A/3-as méretű rajzzal lehet. A rajzpályázatra színes (akvarell, tempera, pasztell stb.) vagy grafikai (ceruza, szén, tus, monotípia, különböző nyomatok, vegyes technika stb.) alkotást várnak. Nevezni a pályaműről készített fotó beküldésével lehet. A fotó készülhet mobiltelefonnal vagy egyéb digitális eszközzel, de fontos szempont, hogy jó minőségű felvétel legyen. A nevezés és a pályázaton való részvétel ingyenes. A fotók beküldési határideje: szeptember 30.

Az alkotásokról készített felvételeket az info@rakocziszovetseg.hu e-mail-címre várják. Az elektronikus levélben fel kell tüntetni: az alkotó nevét, életkorát és osztályát, a rajz címét/mottóját, a pályázati kategóriát, a felkészítő tanár nevét és e-mail-címét, az iskola nevét és elérhető­ségeit.

Megjelent

A haralyi születésű Szurkos András idén Budapesten megjelent Meggyámbászott, büszke székely című, publicisztikát, morfondírokat és jegyzeteket tartalmazó kötetét nemrég mutatták be Kézdivásárhelyen a Kosztándi Képtárban. A könyvről érdeklődni a Háromszék szerkesztőségében lehet hétköznap (péntek kivételével) 9–15 óráig.

Légvédelmi gyakorlat

A Buzău megyei Boboc Katonai Egység vezetősége közölte, hogy a Román Légiközlekedés és Légierő napja alkalmából szervezett események sorában ma a térség több megyéjében és helységében, köztük Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán légvédelmi gyakorlatokat tart.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben hétköznap 9–12 óráig (telefon: 0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Zabolán és Székelypetőfalván, kedden Székelytamásfalván és Szörcsén. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

SUGÁSFÜRDŐN újra látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.