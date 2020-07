A koronavírus-járvány miatt lerövidített versenynaptár második állomása volt a Hargita Gyöngye Tess Rali, amelyet újdonságként két megyében tartottak meg. Pénteken a szászhermányi shakedownnal rajtolt a rali, majd további négy brassói gyorsasági szakasszal folytatódott a verseny, amelyre összesen hetven páros nevezet be. A mezőny szombatra átköltözött Udvarhelyszékre, ahol újabb hét szelektívre került sor. Simone Tempestini az első nap csak az első gyorsaságit nem tudta megnyerni, ezt követően sorozatban három szelektíven is a leggyorsabbnak bizonyult, és 12 mp előnnyel várta a rali hargitai etapjait. Szombaton is minden a négyszeres bajnokról, Tempestiniről szólt, aki magabiztos teljesítményének köszönhetően további hat szakaszon tudott győzni, és több mint egy perc előnnyel végzett a Dan Gîrtofan–Tudor Mârza páros előtt. A harmadik helyen a Bogdan Marișca–Borbély Károly duó végzett.

Sajnos az szezonnyitó Argeș Ralin a technika ördöge nagyon kibabrált a sepsiszentgyörgyi Szabó Csongorral, akinek a Ford Fiesta R2-e nem készült el időben, és így nem tudta vállalni az indulást. Pilótánk bevallása szerint most nem csak erről a versenyről maradt le, hanem számára valószínűleg az idény is befejeződött. „A két kedvenc ralim van összesűrítve egy hétvégébe, ezért most nagyon csalódott vagyok. Próbálok megnyugodni, de nagyon szerettem volna rajthoz állni ezen a ralin. Nagyon vártam ezt a versenyt, hiszen a kedvenc gyorsasági szakaszaim a hargitai és a brassói versenyben vannak, és meg vagyok győződve: amellett, hogy jól éreztük volna magunkat, jó eredménnyel is zárhattuk volna ezt a futamot” – nyilatkozta korábban lapunknak Szabó, aki az RC4-es és a kétkerék-meghajtásúak kategóriájában lett volna érdekelt.

A végeredmény: 1. Simone Tempestini/Sergiu Itu (Škoda Fabia R5) 57:35.2 perc, 2. Dan Gîrtofan/Tudor Mârza (Škoda Fabia R5) +1:02.0 perc, 3. Bogdan Marișca/Borbély Károy (Ford Fiesta R5) +1:20.2 perc, 4. Norbert Maior/Francesca Maior (Peugeot 208 R2) +3:02.6 perc, 5. Adrian Răspopa/Cosmin Diacu (Ford Fiesta R5) +3:54.9 perc.

A bajnokság augusztus 14–15-én a Szeben Ralival folytatódik. (t)