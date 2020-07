A kórházat a Dăruiește Viața Egyesület építtette adományok gyűjtésével és támogatók bevonásával. A Hotnews szerint ez Románia egyik legmodernebben felszerelt, válság esetén használható egészségügyi létesítménye, amit már egy hónapja átadtak az egészségügyi hatóságoknak. A kihasználatlanság oka az, hogy a moduláris kórház nem rendelkezik a szükséges engedélyekkel, amelyeket az egészségügyi tárca és a közegészségügyi igazgatóság kellene megadjon. Ezt pedig azért nem adták meg, mert nem kérték – az Elias Kórház csak az intézményéhez tartozó ágyakra kért engedélyt. Nelu Tătaru egészségügyi miniszter a sajtó megkeresésére elmondta, hogy szombat reggel tárgyalt a kórház menedzserével, és meggyőzte, hogy a moduláris kórházat is használják mint Covid-kórházat. A miniszter szerint meg vannak kötve a kezei ez ügyben, mivel az Elias Kórház nem az ő alárendeltségükbe tartozik, hanem a Román Akadémia rendelkezik róla. (Hotnews/Transindex)

TÚLTERHELTEK A KORONAVÍRUS-LABOROK. A külföldi nyaralásra készülő, és emiatt koronavírustesztet igénylő személyek nagy száma miatt késik a teszteredmények feldolgozása és közlése – jelentette ki tegnap Nelu Tătaru egészségügyi miniszter. A Iaşi-ban tartózkodó miniszter rámutatott, hogy a 133, COVID-19-tesztet végző laboratórium túlterhelése miatt naponta 6000–7000 teszt feldolgozása csúszik. Tătaru véleménye szerint erre az lenne az egyetlen megoldás, hogy az illető laboratóriumok három váltásban dolgozzanak. Jelenleg ezek két váltásban dolgoznak. A három váltás napi 27–28 ezer teszt feldolgozását jelenthetné – szögezte le a miniszter. (Agerpres)

LEÉGETT EGY IPARTÖRTÉNETI MŰEMLÉK. Éjszaka kigyulladt és reggelre jóformán egészen leégett a nagyváradi vásárcsarnok épületegyüttese, amelyet a helybéliek „nagypiacként” ismertek. A műemléknek számító épület az első nagyváradi villamosremíz volt, és folyamatban volt az uniós támogatásokból történő felújítása, mivel a nagyváradi műemlékvédelmi bizottság nem hagyta jóvá a lebontását. A tűz éjszaka 2 óra körül kapott lángra, és azonnal riasztották a tűzoltóságot, amely több egységet is bevetett, vízzel és habbal is igyekeztek megfékezni a tűzvészt, azonban ez egy faraktár lángra gyulladása miatt elharapózott. A környéken sűrű füst szállt fel, mely távolról is látszott. A lángokat hajnali 4 óra körül sikerült megfékeznie a tűzoltóságnak. Az ebihoreanul.ro helyszíni riportja szerint nemcsak a vásárcsarnok pusztult el, hanem a kereskedők árukészlete is odalett, viszont személyi sérülések nem történtek. A tűzeset oka egyelőre ismeretlen. (digi24/ebihoreanul/Transindex)