Maszkba kényszerült néptáncosok

A háromszékiek mellett Hargita és Brassó megyéből érkező résztvevők számára a művelődési központ táncszakelőadója, Virág Endre állított össze tartalmas programot, mely az ének és a tánctanulás mellett drámajátékokat is tartalmazott – Prezsmer Boglárka vezetésével –, emellett táncházat is tartottak, s alkalom adódott nemezelni és gyöngyöt fűzni is. A műhelymunkák résztvevői idén Both József (a Szegedi Népi Alkotások Házának táncszakelőadója, a Népművészet Ifjú Mestere) és Cserei-Both Zsuzsa (az Ördögtérgye Néptáncegyüttes vezetője, a Népművészet Ifjú Mestere) szakirányítók vezetésével a mezőségi tánc- és zenevilágból kaptak ízelítőt, a táncoktatás és énektanulás ideje alatt Ábri Béla, Horváth Tas és Csoboth Lehel népzenészek húzták a talpalávalót. A műhelymunka következő kiadásán a szervezők a felcsíki és gyimesi zene- és táncvilágba kalauzolják el a népművészet iránt érdeklődő résztvevőket.