KÉZDIVÁSÁRHELY. A Vigadó Művelődési Ház a Wegener parkban kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Ma 21.30-tól a Vigadó moziban a Valan, az angyalok völgye című filmet vetítik román felirattal (16 éven felülieknek; esőnap: 22-én, szerdán 21.30-tól). Jegyek elővételben kaphatók a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán július 22-é­­től kezdődően szerdánként (esőnap esetén csütörtökön) szabadtéri filmvetítéseket szervez a művelődési ház és a kolozsvári Filmtett Egyesület. A vetítések e heti tervezett programja: július 22-én, szerdán 21 órától (esőnap: július 23., csütörtök, 21 óra) Drakulics elvtárs (magyar filmvígjáték román felirattal, 16 éven felülieknek). A belépőjegy ára 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. Mindenkinek kötelező az aktuális biztonsági előírások be­tartása.

Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Rézhúron című szabadtéri előadását július 22-én, szerdán 19 órától (esőnap: július 23-án 19 órától) Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente; koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre; színpadi szerkesztés: Ivácson László. Jegyeket a központi jegyirodában (9–16 óráig), illetve előadások előtt egy órával a helyszínen lehet vásárolni. A teljes árú jegy 20, a kedvezményes jegy 10 lejbe kerül (csak a központi jegyirodában lehet váltani). A nézők beengedése a járványügyi előírások betartása miatt 18.30-kor, fél órával a kezdés előtt történik. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében.

Képernyő

RTV3. Ma 11 órától: Ideje, hogy fülbevalót hordj és más poémák – Doina Ioanid költő versei magyar nyelvre átültetett kötetének bukaresti bemutatója. * 30 éves a Látó – Idén sok más kiadvánnyal és intézménnyel együtt a Látó folyóirat is harmincéves lett. Ez alkalomból Markó Béla volt és Vida Gábor jelenlegi főszerkesztővel beszélgettünk arról, mi napjainkban egy irodalmi lap szerepe és jelentősége, illetve milyen nehézségekkel kell megküzdenie. * The First Museum Show – Nagy érdeklődésnek örvendett Gáspár Szilárd performance-a a Kolozsvári Művészeti Múzeumban. * Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész – Kettős életet él. Gazdálkodó és a romániai land-art műfaj egyik legsikeresebb képviselője, aki Dél-Koreában, Japánban, Olaszországban állít ki. * Mikó 160 – Legyen világosság! – írta az alapító gróf Mikó Imre a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium számára tervezett címerre. A páratlan összefogással felépített alma mater diákok ezreit nevelte és neveli ma is kitartásra, emberségre, hűségre és helytállásra. A 160 éves kollégium szelleméről és az évszázados falai között eltöltött évekről diá­kok, tanárok és az iskola egyik legidősebb véndiákja mesél.

Házasulandók figyelmébe

Sepsiszentgyörgy önkormányzata felhívja a házasulandó párok figyelmét, hogy a házassági nyilatkozatot már személyesen is kitölthetik és aláírhatják a polgármesteri hivatal anyakönyvi részlegén. Az esketéseken – a házasulandó párt is beleértve – legtöbb 8 személy vehet részt továbbra is. A hatóságok által előírt óvintézkedések betartása kötelező. Igény szerint a polgári esküvő szabadtéren (magánterületen) is megszervezhető. Szabadtéri szertartás esetén kötelező távolságtartás mellett legtöbb 50 lehet a résztvevők száma. Az egészségvédelmi intézkedések betartása ez esetben is kötelező.

Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. A honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Kedvezményes gyógykezelési jegyek

Ismét igényelhetők a kedvezményes gyógykezelési jegyek – ismertette közleményében a megyei nyugdíjpénztár sajtóirodája. Mint írják, a kérésekhez ezúttal nem kell mellékelni sem a személyazonossági okmány másolatát, sem pedig a nyugdíjszelvényt, sőt, szeptember 30-ig a gyógykezelésre kért küldőpapírt sem kell bemutatni. A kezelésekre kijelölt egységekben és szállodákban intézkedéseket foganatosítottak a járvány terjedésének megfékezésére, rendszeresen fertőtlenítenek, takarítanak minden helyiségben és minden egyes gyógykezelést követően. A nyugdíjpénztár azt javasolja az érdekelteknek, hogy igényléseiket postán, e-mailben küldjék vagy az intézmény postafiókjába helyezzék el. A kérés típusnyomtatványa letölthető a pensii.covasna-ro.eu/Formulare utilizate oldalról. Ugyanitt lehet tanulmányozni a szabad kezelőjegyek listáját is.

Rendőrképzőbe várnak jelentkezőket

Július 27-ig lehet jelentkezni a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőr-akadémiára, az érdeklődők előválogatásába, eligazításába a Kovászna megyei rendőr-felügyelőség is bekapcsolódott. A felvételivel kapcsolatos tudnivalókról a cv.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-2020-2021 linken lehet tájékozódni, de a rendőrség sepsiszentgyörgyi, Kőrösi Csoma Sándor utcában levő székhelyén is fogadják és tájékoztatják a jelentkezőket a már említett határidőig naponta – hétvégén is – 9 és 19 óra között. (dvk)

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133. E-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, copii@kmkt.ro. Katalógus: online.kmkt.ro.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martino­vics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Székelytamásfalván és Szörcsén, szerdán Gelencén és Haralyban. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

TAGDÍJKIFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjkifizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.