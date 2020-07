Két-három alkalommal is ittam ebből a sörből, s bár sokan dicsérik, nekem nem tetszett. Nem azt mondom, hogy rossz a Grimbergen Double-Ambrée, de nem nekem készült.

A karamellel még megbirkóztam, hiszen más seritalban is van, ám a nedű cukros édességét nem tudtam elfogadni. Lehet, ettől jó, ettől egyedi a Grimbergen, viszont pont ezért van annyira messze ízvilágban egy igazi sörtől, mint Makó Jeruzsálemtől. A főnixmadaras küllem mindig magára vonja a figyelmet, így sokat szemezgettem vele, amíg tesztelés céljából újra vettem egy üveggel. Megnyitás után egyből érezhető volt a sör édeskés illata, pohárba kitöltve a vékony, bézs színű habkorona gyorsan elillant. A Grimbergen Double-Ambrée színe sötétsárga, majdhogynem barnás, ízében az édes mellett a karamellt és a malátát is felfedeztem. Mindehhez társult valami gyümölcsös íz is (a főzde weboldala szerint aszalt szilva…), de én nem tudtam beazonosítani. A kevésbé szénsavas sör utóíze szintén édes, ami teljesen elnyomja a Grimbergen Double-Ambrée fűszerezettségét. Ahogy mondtam, nem rossz ez a duplán erjesztett malátával és komlókivonattal készített „apátsági” sör, de én nem ugrottam szaltót tőle. Csak az kóstolja meg, aki valami különlegeset szeretne inni, mert szerintem másnak nem fog tetszeni.

Adatok: * gyártja: Brasse­ries Kronenbourg * származási hely: Belgium * ára: 6,90 lej * alkoholtartalom: 6,5% * száraz­anyag-tartalom: 14.7ºP * IBU: 22 * összetevők: víz, árpamaláta, glükózszirup, cukor, karamell E150c, komlókivonat * típus: belga ale * színe: barnás sötétsárga * a sör pontszáma: 6/10.

Tibodi Ferenc

(sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Belga ale – ez a felsőerjesztésű sörtípus az angol világos ale megfelelője. Ízvilága a valódi belga sörökhöz méltóan összetett: zamatos, édes, továbbá enyhén pikáns aromájához karamell és a pörkölt íz társul. A komló is jelen van a zamatában, de nem dominál.