A végső határidő október 15-e, eddig a dátumig tehetők le a pályázatok vagy tölthetők fel a vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe. Ha a most megpályáztatott 43 millió euró időközben elfogy, a számítógépes rendszer leáll és nem engedi további pályázatok feltöltését.

Az intézkedés – mely tavaly pénzhiány miatt nem volt pályázható – korábban is igen kedvelt és népszerű volt a háromszéki fiatalok körében. Sokan pályáztak eredményesen: a 2015-ös első kiírás óta a megyéből összesen 135 fiatal nyert el támogatást.

A pályázási feltételek, a kiválogatási rendszer változott az előző évekhez képest, úgyszintén változtak a pontszámok kritériumai is. A pályázatoknál alapfeltétel a gazdaság minimális 12 ezer SO-euró értéke. A területhasználat bizonyítására elfogadnak saját vagy bérelt területet és teljesen átvett gazdaságokat, állatállományt (például az idősektől vagy a mezőgazdasággal felhagyóktól a fiatal gazda nevére művelésre átvett javakat). Az intézkedésre pályázhatnak a pályázat letevésének pillanatában 41. életévüket be nem töltött fiatalok. Magánszemélyként nem lehet pályázni, engedélyezett fizikai személy (PFA), egyéni vagy családi vállalkozás, cég formájában kell bejegyeztetni a gazdaságot. A mezőgazdasági vállalkozás cégbírósági bejegyzése nem lehet régebbi, mint két év, ugyanígy az APIA-s vagy az állategészségügyi nyilvántartásba való vétel dátuma sem lehet korábbi. A kifizetési ügynökséghez a területalapú kérést az új gazdálkodási forma szerint kell letenni, a gazdaságban levő állatokat ugyanígy át kell íratni az új entitásra. A fiatal gazda a pályázat útján 40, illetve 50 ezer euró támogatást kaphat, a gazdaság SO-értékétől függően, Két részletben folyósítják a támogatást: a szerződés megkötése után rögtön a teljes összeg 75 százalékát, a második részletet pedig legtöbb három éven belül. Ennél az intézkedésnél a legfontosabb kritérium a termékeladásra vonatkozó vállalás. A pályázó fia­tal gazda arra kötelezi magát, hogy az első részlet értékének 20 százalékát kitevő összegért ad el terméket, legtöbb három év alatt. Ugyankkor vállalnia kell az üzleti tervben leírt gazdaságfejlesztések megvalósítását is.

A fiatal pályázónak a gazdálkodás mellett más munkahelye is lehet, feltétel, hogy ez az illető községben vagy a község 75 kilométeres körzetében legyen.

Lakhelyének és a cég székhelyének azonban abban a községben kell lennie, ahol gazdálkodik. Ha a pályázat benyújtásakor ezen feltételek még nem állnak fenn, akkor a szerződés megkötése után kilenc hónap áll a fatal gazda rendelkezésére, hogy falura költözzön és cége székelyét is áthelyeztesse az illető községbe.

Pályázhatnak azok is, akik épp végzik az egyetemet, itt a nappali tagozatnál (látogatásos helyek) feltétel, hogy az egyetem a község 75 kilométeres körzetében legyen. Távoktatás esetén – és akkor is, ha a fiatal gazda mezőgazdasági egyetemet, állatorvosit vagy mezőgazdasági könyvelést végez! – az egyetem lehet bárhol az ország területén. A siker szempontjából nagyon fontos, hogy minél több pontot gyűjtsön össze a pályázó. A pályázat pontszámát az adott feltételek mellett a pályázó maga állapítja meg – ezt fogják ellenőrizni a pályázatot felügyelő vidékfejlesztési szakemberek is –, így a benyújtott dokumentáció pontértéke a pályázat megírása közben figyelemmel követhető. További információkat az ügynökség honlapján (afir.info) találnak az érdeklődők.