Repülőgépek, óceánok…

…a füvek, a fák, a mezők, a virágok – akár a Tankcsapda zenekar dalának közismert sorait is dúdolgathatta volna Marcel Vela belügyminiszter tegnap, amikor a sajtó képviselőinek nyilatkozva hárította a koronavírus-helyzettel kapcsolatos kérdéseket, nyomatékosítva, hogy a Román Légiközlekedés és Légierő napja alkalmából szervezett eseményen nem beszélhet a járványról, arról esetleg a minisztérium székhelyén nyilatkozik majd részletesen.

Hogy egészen pontosan milyen, az eseményhez és a jeles naphoz kapcsolódó kérdésekre lett volna hajlandó válaszolni Vela, arra még a Tankcsapda-számban sem találunk utalást, az mindenesetre fölöttébb beszédes, hogy egy járvány sújtotta, gazdasági visszaesésbe sodródott ország belügyminisztere számára fontosabb egy protokolláris esemény, mint az országos válság körül adódó teendők ellátása (és a nyilvánosság részéről ezen teendők kapcsán érkező kérdések megválaszolása).

Marcel Vela hárítása egyébként már csak a záró mozzanata volt egy fölöttébb kínos produkciónak, mely azzal kezdődött, hogy a miniszter megdorgálta a sajtó azon képviselőit, akik megkérdezték: van-e elég hely a kórházak intenzív osztályain, miután az elmúlt napokban orvosok és egészségügyi hatóságok folyamatosan kongatták a vészharangot ez ügyben. Már hogyne lennének helyek, nem is érti, honnan szedik ezt az információt az újságírók?! – fakadt ki az önérzetes Vela, a hatalomittas ember önteltségével toldva meg szavait, kérdvén: ki állította azt, hogy nincsenek helyek? Pechjére azonban éppen mellette állt Raed Arafat, és miután az eseményen jelen levő újságírók őreá kezdtek mutogatni, az államtitkár át is vette a szót felettesétől, és leszögezte: amikor azt mondják, hogy Bukarestben nincs már hely az intenzív osztályon, akkor az nem jelent egyebet, mint hogy nincs több hely az intenzív osztályon. Vannak tehát bizonyos kórházak, ahol ezek a kórházi ágyak beteltek, így a betegeket máshová kell szállítani – ecsetelte Arafat, mire Vela megkönnyebbülten sommázta a már-már szürreális jelenet végén: ja, hogy a koronavírusos betegekről beszélünk? Az más. De most mégiscsak a légierő napján vagyunk, a járványról majd a minisztérium székhelyén…

Szűk egy-két percben Marcel Vela és Raed Arafat a romániai járványkezelést tökéletesen leíró jelenetet produkált: hárítási reflexek, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, zavaros kommunikáció, ami hol riogatni próbál, hol az ostobákra oly jellemző elbizakodottságról tanúskodik. Ezek után aligha lehet még csodálkozni, hogy Európában immár nálunk terjed leggyorsabban a kór, a lakosság pedig olyannyira elvesztette bizalmát a hatóságokban, hogy sokan már a vírus létezését is tagadják.