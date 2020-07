Medve garázdálkodott Bikfalván

Az érintett portán több medve járhatott, a tulajdonos három példányra gyanakszik – mondta el lapunk érdeklődésére a polgármester, aki az érintettek beszámolója alapján úgy tudja, kemény deszkából készített, komoly tyúkólat szedtek szét a vadak, majd 22 fiatal szárnyasból húszat megettek, kettőt pedig megölve hagytak hátra. A legutóbbi medvelátogatásról két-három napja értesült, akkor gyümölcsfákat szaggatott le a medve, egy másik porta közelében a vadcseresznyefát látogatta meg, egy hónapja pedig pulykákat pusztított el – sorolta. Ráduly István úgy véli, a településre beszokott állatról vagy állatokról lehet szó, s félő, hogy következő alkalommal nagyobb háziállatra, lóra, tehénre támadnak, de a leginkább aggasztó, hogy emberi élet is veszélybe kerülhet. Nem tudják, mitévők legyenek – mondta. Számtalan levelet eljuttattak már a minisztériumhoz, vadászegyesülethez, visszajelzést azonban nem kaptak. Úgy fogalmazott, a medvék látogatása nem meglepetés, de kötelessége az emberek biztonságáról gondoskodni, ezért erről az esetről is átiratban számol be a környezetvédelmi minisztériumnak és a kormánynak. Ráduly István álláspontja szerint még az esetleges kárpótlásként megítélt összegnél is fontosabb az, hogy a károsultak minden ilyen támadásról, medvekárról tájékoztassák a hatóságokat, hogy minden esetnek nyoma maradjon, jelezzék a történteket. Siralmasnak minősítette a helyzetet nemcsak Háromszéken, hanem a Kárpátok mentén és Erdélyben is, hiszen most már akár erdőktől távoli helyeken is felbukkannak a medvék – mondta.