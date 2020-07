Uzon községi tervek

A már folyamatban lévő munkálatok mellett további terveken is dolgoznak az uzoni polgármesteri hivatalban. Több megnyert pályázatuk van, ami jelenleg is kivitelezés illetve közbeszerzés alatt áll. A tervezett befektetések Uzon község több településén fognak megvalósulni – számolt be Ráduly István polgármester nemrég lezajlott, terepszemlével egybekötött sajtótájékoztatóján.