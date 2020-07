Zene, vers és bor

Az immár kilenc éve működő sepsiszentgyörgyi Evilági zenekar tagjainak legújabb kezdeményezése a Borvilági, melynek idén tavasszal készült el a Nemcsak borivóknak című első lemeze. A dalok változatos zenei világba kalauzolják a hallgatókat, szövegviláguk pedig ugyancsak változatos: Farkas Árpád, Gárdonyi Géza, József Attila, Arany János, Petőfi Sándor borról szóló költeményei mellett népdalok feldolgozásait is hallhatjuk az új albumon.

Miután Lázár Prezsmer Endre, az egyik programszervező röviden bemutatta a zenekart és felhívta a figyelmet a KultúrPark következő eseményére, Orbán Ferenc, az együttes vezetője mesélt a Nemcsak borivóknak című lemez születéséről. Mint megtudhattuk, a Borvilági a budapesti Sound Camp stúdióban rögzítette első albumát január elején, miután a tavaly ugyanott vették fel A bor legendája című dalukat, és nagyon megtetszett nekik az ottani fogadtatás, valamint a végeredmény minősége.

Orbán Ferenc szerint „fantasztikus élményekkel” gazdagodtak azáltal is, hogy általuk szeretett és nagyra tartott magyarországi művészek – Szalóki Ági (ének), Ferenczi György (szájharmonika) és Juhász Gábor (gitár) – is közreműködtek a lemez egy-egy dalában, akik a Szent György Napokra tervezett eredeti lemezbemutatón is felléptek volna, ha nem szól közbe a járvány. „Gondolom, mindenki számolt ilyenfajta lemondásokkal az utóbbi időben, azonban ez az időszak egy fantasztikus ajándékot is hozott az Eviláginak, ugyanis elkészülhetett a Hajnali ének című dalunk talán legszebb változata” – mesélte tovább az énekes. Ezután köszönetet mondott zenésztársainak, hogy boros álmodozását komolyan véve „teljes lélekkel az ügy mellé álltak”, majd megköszönte a közreműködő vendégzenészeknek, a stúdió munkatársainak, Kátai Jocó fotósnak és Kusztos Attila grafikusnak a lemez elkészítésében nyújtott segítséget. Végezetül családjaiknak és a közönségnek is köszönetet mondott, aztán a Szőlőszem című Farkas Árpád feldolgozással kezdetét vette a koncert.

Ülve maradtunk, de együtt vertük a ritmust, együtt dúdoltunk a zenészekkel, s a zenekarvezető kezdeményezésére időnként hangosan is énekeltünk. Nagyszerűen éreztük magunkat, ámultunk és bámultunk a zenészek profizmusán, a szólókat tapssal díjaztuk. Örültünk, hogy újra itt vagyunk, egy ilyen nagyszerű eseményen, ahol a zene, a vers és a bor ilyen tökéletes harmóniát alkot. A lemez minden dalát eljátszották hasonló tematikájú Pilinszky és Ady költemények és más dalok mellett, végezetül pedig olyan műhelytitkokba is beavattak, hogy miként lehet úgy feldolgozni egy másik zenekar dalát, hogy előbb a zenét, aztán a szöveget is átírja az ember. Ráadás is volt, koncert után pedig többen is megvásárolták az új lemezt.