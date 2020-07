Elfogadhatatlannak tartják az Erdélyi Magyar Szövetség sepsiszentgyörgyi képviselői, hogy az önkormányzat évek óta elhanyagol bizonyos, a városlakók jó közérzetét befolyásoló problémát, így a forrásokat, patakokat vagy éppen a megyeszékhely körüli pihenőhelyeket. A pártszövetség vezetői továbbá azt is kifogásolják, hogy egy ideje a közlekedésbiztonságot érintő egyes kérdésekben sem látnak előrelépést. Meglátásuk szerint az önkormányzat vezetőinek fel kellene hagyniuk azzal a szokásukkal, hogy mindig külső tényezőket okoljanak a késésért, és a megoldások felgyorsítására kellene koncentrálniuk.

A környezeti hiányosságokra Tatár Imola, az EMSZ sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje hívta fel a figyelmet. Elmondása szerint miközben ebben az időszakban egyre többen a kikapcsolódási lehetőségeket keresik, a város közvetlen környeze­tében található pihenőhelyek használhatatlanná válnak, a piknikre alkalmas helyszíneken található asztalok, padok elkorhadnak vagy rongálás áldozatául estek, de cseréjük, javításuk nem történt meg. További gond, hogy egyes borvízforrások víz nélkül maradnak, a Borvíz utcai még nem apadt el teljesen, de gyakran nem folyik a víz, a Sugásfürdőn találhatónál pedig igen gyakran tapasztalni ugyanezt. A városlakók komfortérzetét emellett jócskán rontja, hogy a patakmedrek ismét elhanyagoltak. A polgármesterjelölt kitért az állomási tó kérdésére is. Meglátása szerint a sepsiszentgyörgyiek életminőségén is javítana, ha a tó és környéke nem a város egyik szégyenfoltja lenne. Tatár Imola megemlítette még a valamikori nyári színházat, melynek helyét egy, már hosszú ideje befejezetlen épületegyüttes foglalja el. A jelölt szerint a felsoroltakon kívül egy másik általa tapasztalt probléma a városi stranddal kapcsolatos. Nem elég, hogy a koronavírus-járvány miatt korlátozottan lehet igénybe venni a szolgáltatást, a díjszabás körül is félrevezetik a lakókat. Meglepődve olvasta a hírt, hogy a strand belépti díjai nem növekedtek, miközben a valóság az, hogy jelenleg fél nap kerül annyiba, mint tavaly egy egész. Ez pedig százszázalékos drágulást jelent.

Tatár Imola szerint az EMSZ jelöltjeinek az egyik célja, hogy Sepsiszentgyörgynek újból legyen nyári színháza, illetve a Sepsi Aréna szomszédságában egy nagyobb strand is megépüljön, emellett fokozottan oda szeretnének figyelni a borvízforrásokra. Kezdésként a Büdöskút környékének kitakarítását tervezik. Ami a nyári színházat illeti, újságírói kérdésre Bálint József, a pártszövetség megyei koordinációs testületének vezetője, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke elmondta, hogy ennek létjogosultságát a járványhelyzet megerősítette, hiszen létezne egy megfelelő helyszín a különböző előadásoknak, megmozdulásoknak, melyeket zárt térben nem lehet megtartani. A néppárti politikus szerint rossz döntés volt, hogy egy kis ráfordítással helyrehozható létesítményt, mint az egykori nyári színház, feláldoztak, hogy utána beláthatatlan ideig építőtelep legyen a helyén, ami most is messze álljon a befejezéstől. Ami a piknikhelyek bútorzatának állapotát vagy a források vizének elapadását illeti, Bálint József szerint ezek könnyen rendezhető problémák, mégis tíz éve nem foglalkozik ezekkel senki.

A lista alján

Bálint József szerint a környezet mellett a közlekedésbiztonság terén is hasonló hiányosságokkal szembesülnek. Amióta az RMDSZ-frakció kétharmados többséggel bír a városi képviselő testületben, a körforgalmak mintha kikerültek volna a megvalósítandó beruházások közül. Papíron egy ideig léteztek, majd új elképzelések váltották ezeket, de több nem történt. Kiemelt fontosságú beruházásként szerepelt a város költségvetésében a Csíki és az Oltmező utca találkozásánál található útkereszteződésben kialakítandó körforgalom, pedig ez továbbra is nagyon indokolt lenne. Alternatívaként jelentek meg a Sepsi Aréna elé tervezett, valamint az Oltmező utcán a Kaufland nagyáruház előtti részen létrehozandó körforgalmak, amit ők elfogadtak, mivel lassítaná a forgalmat és biztonságosabbá tenné az útszakaszt. Bálint József szerint egy jó ideje utóbbiak kapcsán sem tapasztalnak semmi mozgást. A városi képviselő-testület jóváhagyta mind az arénához tervezett kettő, mint az említett harmadik körforgalomra vonatkozó előtanulmányok elkészítését, de gyakorlati lépéseket azóta sem láttak. A néppárti politikus szerint so­káig azt sem lehet kifogásként felhozni, hogy nem volt jelentkező az előtanulmány elkészítésére, amint az is elfogadhatatlan, hogy ha nem az időjárás, akkor a járvány, a nehéz örökség vagy valami külső tényező akadályozza a beruházásokat. Az önkormányzatnak az kellene legyen a legfontosabb, hogy minél hamarabb megtalálja az új megoldást és felgyorsítsa a megvalósítást. Azt tapasztalják, hogy egyes kérdések a prioritáslista végére kerültek, és nem kerül sor a megvalósításukra.