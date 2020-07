Majdnem ezer új fertőzés, majdnem 300 súlyos beteg

Háromszéken hét új fertőzés történt, így már 376 szerepel a nyilvántartásban, Hargita megyében nincs új eset, Brassóban 43-mal több, mint hétfőn (összesen 2424). Két másik (keleti) szomszédunknál is gyorsan terjed a járvány, Bákó megyében 947 (27 új), Vranceában 1400 (22 új), Buzăuban 1018 (26 új) eset van már. Az első helyen jelenleg Bukarest áll, a főváros 4618 esettel elhagyta Suceava megyét, ahol lelassult a növekedés, de így is 4290 fertőzésnél tartanak. A fertőzöttek száma országszinten 39 133-ra emelkedett, az elhunytaké pedig 2074-re. A kórházakból gyógyultan távozók száma 24 454, 2612 tünetmentes személyt engedtek haza tíz nap után, és 1087 fertőzöttet saját kérésére. Nőtt a súlyos betegek száma is, jelenleg 297-en fekszenek intenzív osztályon.

A külföldön élő román állampolgárok közül 5212-en fertőződtek meg az új koronavírussal, 122-en hunytak el, és 158-an gyógyultak meg.