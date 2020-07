Az Euroligában való indulást és öt új játékos – köztük a tengerentúlról hazatérő sepsiszentgyörgyi Kelemen Kincső – érkezését jelentette be kedden a megyeszékhelyi négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes Sepsi-SIC. A zöld-fehérek menedzsere, Rusz István arról is beszélt, hogy a román bajnokság várhatóan október 3-án rajtol, mostanig hat alakulat iratkozott be az élvonalba, hét pedig a másodosztályba.