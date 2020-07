Hirdetések, gyászjelentők

Családi értékek a KultúrParkban

A sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán július 26-án, vasárnap 18 órától az Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című néptáncelőadásra kerül sor a KultúrParkban, amelynek rendezője Tőkés Csaba Zsolt. Az előadásban három család tagjai vesznek részt: Dezső Tibor Attila református lelkész és családja, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrző és családja, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktató és családja. A három család teljesen más életutat járt be, de egyvalami mégis összeköti őket: a népzene és a néptánc. Az előadás egy sajátos szemléletmódra épül, miszerint a család egyik főbb feladata a gyermek lelki egyensúlyának megteremtése és megtartása. A zene és a tánc gyógyít, felemel és összetart. Ezt a szemléletmódot örökíti meg az a dokumentumfilm is, amelynek részét képezi majd a július 26-i előadás felvétele.

Az előadásra a kedvezményes jegyek 5 lejbe, a teljes árú jegyek 10 lejbe kerülnek. Jegyek a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatóak ma és csütörtökön 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen az előadás előtt egy órával.

Szabadtéri vetítések

KOVÁSZNA. A Városi Művelődési Ház udvarán ma 21 órától (esőnap: július 23., csütörtök, 21 óra) Drakulics elvtárs (magyar filmvígjáték román felirattal, 16 éven felülieknek). A belépőjegy ára: 10 lej. Helyfoglalás, előzetes regisztráció a culturacv@gmail.com e-mail-címen, a 0267 340 394-es vagy a 0762 674 516-os telefonszámon. Az érvényben levő biztonsági előírások betartása mindenkinek köte­lező.

SEPSISZENTGYÖRGY. Az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) csütörtökön 21.30-tól (esőnap: 24., péntek 21.30) a Kincsem című 2017-es magyar játékfilmet vetítik román felirattal.

Zene

„MOZSIKÁS” GÁLAEST. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ archív felvételeinek „újrafelfedezése” folytatódik július 23-án, csütörtökön 20 órától az intézmény Face­book-oldalán (facebook.com/cultcov.ro), ahol a 2016-os Mozsika műhelymunka gálaestjét tekinthetik meg az érdeklődők. A kilencéves múltra visszatekintő népzenei műhelymunka célja népzenénk, néptáncaink éltetése, valamint a népi kultúránk iránti érdeklődés serkentése, ösztönzése és kibontakoztatása a fiatalabb generáció közvetítésével. A Csernátonban lezajlott ötnapos műhelymunka alatt a résztvevők két tájegység zenei világába nyertek betekintést: Sóvidék és Vajdaszent­ivány népzenéjét fedezték fel. A népdalok elsajátításán kívül a résztvevőknek lehetőségük nyílt cimbalmon, hegedűn, brácsán és nagybőgőn is zenélni tanulni, a műhelymunka során szerzett ismereteket pedig ezen gálaest keretén belül mutatták be a nagyközönség számára.

SzabadTéri programsorozat

A Vigadó Művelődési Ház szervezésében a Perkő Néptáncegyüttes Táncbanforgó című szabadtéri előadása 23-án, csütörtökön 20 órától látható a Wegener parkban (esőnap: 25-én, szombaton 20 órától). Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓBAN a héten naponta 18 órától Miklósvárról közvetítik a szentmisét, vasárnap pedig a búcsús szentmisét. Honlap: mariaradio.ro.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Gelencén és Haralyban, csütörtökön Ozsdolán és Hilipben. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

TAGDÍJFIZETÉS. Az Aranyszívek nyugdíjas egyesület tagjait várják minden szerdán 11–13 óráig tagdíjfizetésre a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház kertjébe.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában folytatja szerkesztőségünkben a szerdánkénti ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postai úton is eljuttathatják szerkesztőségünkbe, postacímünk: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám. Ez esetben, kérjük, küldjenek felbélyegzett és megcímzett válaszborítékot is.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig szigorú egészségbiztonsági szabályok betartása mellett Zabolán a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

A SZÉKELY NEMZETI TANÁCS sepsiszentgyörgyi székházá­ban (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig nagy méretű zászlók, lehúzósok, illetve történelmi könyvek mellett autóra szerelhető kis székely zászló is kapható.