Fazakas Katát fiatalkora óta ismerem, tagja volt a 040-es számú Szent György Cserkészcsapatnak. Korán magába szívta a természet szeretetét és védelmét. Életpályájának alakulásáról, terveiről és céljairól így vall:

– Már fiatalon gyógyítani szerettem, mindig örömet okozott számomra, ha másoknak segíthetek, ezért középiskolai éveim alatt természettudományi profilú osztályba iratkoztam, és mivel kíváncsiságom nem hagyott alább, a továbbiakban gyógyszerész­egyetemet végeztem. A székely leányzót nem kell sokat nógatni, hogy kimozduljon a természetbe, így váltam cserkésszé és szerettem meg egy életre a természetet összes kis apró csodájával. Mindig is érdekeltek a krémek és a bőr kapcsolatának rejtelmei, a bőrápolás világa, így folytattam tanulmányaimat dermato-kozmetikai mesterképzésen, hogy még jobban bele tudjam ásni magamat a témába. Az április végén indult KATI Naturals úgyszólván a hivatásom ars poeticája. Célom Erdély meghatározó, bőrápolási szokásokat fejlesztő és nevelő szereplőjévé válni. A kíváncsiság és a perfekcionizmus segített elmélyíteni tudásomat a természetes bőrápolás titkaiban. Szakmai szemmel vizsgáltam meg rengeteg, a világpiacon híres kozmetikumot, és kielemezésük után az eredmény megdöbbentett: számtalan lehangoló információhoz jutottam az összetevőket illetően. A megszerzett tapasztalataimnak köszönhetően egyfajta tudatos életforma terelt a natúr kozmetikumok világába. Meghatározó volt számomra, hogy bőrazonos alapanyagokat használjak, melyek hatékonyan felszívódnak. Fontos, hogy minél több hazai alapanyaggal dolgozzam, így számos erdélyi összetevővel találkozhatnak a vásárlóim, mint akár a hamarosan új termékemben megtalálható parajdi só is. Fontos, hogy hiteles legyek, ezért a készítményeket uniós szinten hitelesíttetem. Célom a termékeimmel, hogy tiszta, hatékony és minőségi natúr kozmetikumokat állítsak elő, és ami még ennél is fontosabb: végre jól érezze mindenki magát a bőrében – erről is szól a szlogenem.

– Mutasd be, kérlek, röviden a készítményeidet, amelyeket nemcsak érdekes névvel, hanem számmal is elláttál.

– Igen, a neveket próbáltuk huncutra és a Comfyra rímelőre faragni. A számok is nagyon fontosak, ez a kategóriákat segít külön választani, például a No.31, 32 stb. mind arckrémet jelent. Első termékeim a járvány miatt kötelező fertőtlenítőhasználatra válaszul a Cleany No.19 és a Creamy No.11 voltak. A Creamy sok emberen segített a folyamatos fertőtlenítőhasználat miatt kiszáradt kézbőrre gyakorolt kiváló hatásával. A Harmony No.21 testápoló gyorsan felszívódó krém, amely a száraz bőrt puhává varázsolja, érzékeny bőrre is nyugodtan lehet használni és a viszkető, hámló bőrre is kiváló. Sáfrányos szekliceolajat használtam hozzá, amely kiemelkedően gazdag K-vitaminban. Erősíti a hajszálereket és az érfalereket is. Nagymértékben antioxidáns és gyulladásmegelőző, növeli a bőr nedvességmegtartó képességét. Olyan tégelybe tettem, amely úgynevezett erleszüveg, ami azt jelenti, hogy száz százalékban kijön a tartalma. Ebből kell kinyomni a testápolót, amely az egész testre jó. A Holy No.33.2 arcápoló aloe vera gél, amely az egyik legkiemelkedőbb bőrápoló. Rendkívül sokoldalú, ezért előszeretettel használják a kozmetikai ipar különböző területein. Az aloe vera sebgyógyító hatású, azaz gátolja a szövetkárosító enzimeket és serkenti a regeneráló folyamatokat. Nedvességmegtartó hatásának köszönhetően hidratáló tulajdonságú is. Antioxidáns, regeneráló és bőrmegújító tulajdonságának köszönhetően az idősödő, érett bőr ápolására is alkalmas. Csillapító és nyugtató hatásának köszönhetően mérsékli a bőrirritációkat és a leégést, emellett serkenti a kollagénképződést. Minden bőrtípus számára alkalmas, legyen az érzékeny, irritált, sérült vagy allergiás. A termékcsaládban három arckrém is szerepel: a Holy No.33.2, a Summer Holy No.33.1 és az Eternity No.34. A sárgabarackmagolaj regeneráló hatású, amely fiatalítja, derűssé teszi és hidratálja a bőrt. A Summer Holyban megtalálható napfényvédő titán-dioxid alapú, ami megfelel az UVA és a UVB sugárzásra vonatkozó európai irányvonalaknak, amelyek szerint bio- és természetes kozmetikumokban egyedül ez a napfényvédő komponens használható. A krém egy 15 faktoros, közepes védelmet nyújt leégés ellen a bőrnek, s a fényvédő komponens mellett shea vajat, E-vitamint és aloe verát is tartalmaz, meg egy fontos komponenst, a B5 provitamint, más néven pantenolt, amelynek szintén gyulladáscsökkentő hatása van, emellett csökkenti a kiszáradás folyamatát. Legjobb tesztelőim a családtagok meg a barátok, akik elmondják a negatív és pozitív dolgokat is. Az Eternity No.34 argánolaj egy arcbőrt fiatalító és tápláló krém, melyet 30 év felettieknek készítettem. A benne lévő argánolaj hozzájárul az optikai ráncok csökkentéséhez. A finom cseresznyevirág-illatú, könnyed textúrával rendelkező krémet a reggeli arctisztítás után ajánlom felvinni nagyon vékony rétegben. Normál és száraz bőr ápolására is alkalmazható.

– További terveid?

– Prioritás egy saját webshop kialakítása, amelyen már erősen dolgozunk. Sikerült leszerződni egy futárszolgálattal is, amellyel kedvezményes áron el tudom juttatni a csomagokat az egész országba. A sepsiszentgyörgyieknek és a kézdivásárhelyieknek személyesen szállítom ki a termékeket. Emellett új termékek felfuttatásán is dolgozom. Ez persze időbe telik, mert minden kozmetikum kidolgozása rengeteg munkával és teszteléssel jár.