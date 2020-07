Belföldi ajánlatokat népszerűsítenek

Az előző napokban zajlott a megyei és térségi turizmust népszerűsítő egyesületek szövetségének átszervezését célzó online tisztújító küldöttgyűlés, amelyen részt vett Grüman Róbert, Kovászna megye tanácsának alelnöke is. A Romániai Turisztikai Egyesületek Szövetsége (FAPT) – amelynek a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület is tagja – úgy döntött, hogy a Romániai Turisztikai Desztinációk Szövetsége nevet veszi fel. A változást azzal indokolták, hogy „akárcsak az egész idegenfor­galmi ágazatnak, a szövetségnek is újra kell gondolnia tevékenységét, megerősítve azt, hogy a hazai turisztikai desztinációk menedzsmentjének fejlődését támogatni tudja” – ismertette a megyeháza.

Grüman Róbert – aki Brassó, a Duna-delta, Bukovina, Prahova és Szeben megye turisztikai egyesületeinek képviselői mellett helyet kapott a szervezet igazgatótanácsában is – a gyűlésen arról beszélt: idén a belföldi turizmus hangsúlyosabbá válik, így Háromszéken is fontos felkészülni erre a változásra. „Több éve egységes elképzelés mentén népszerűsítjük a megyei turizmust, így erősödött meg a köztudatban, hogy Háromszék a kúriák földje. Most zajlik a Safe Place kampányunk, amelynek során Háromszéket mint biztonságos úti célt népszerűsítjük. Ennek tükrében üdvözöljük a szövetség törekvéseit, hogy turisztikai desztinációkban gondolkodnak, összehangolt idegenforgalmi kínálatokat szorgalmaznak. Egy térséget nem lehet és nem is érdemes részekre bontani, egységes hangot kell megütni és az összképet kell erősíteni, hiszen a turista is az összhatás alapján alakítja ki benyomásait. Ez az igazgatótanácsi tisztség megyénket az ország legerősebb turisztikai desztinációi közé sorolja, ami újabb megerősítés, hogy jó úton járunk a vendégforgalom fejesztése terén is” – fogalmazott.

Mihai Jurca, a szövetség elnöke úgy véli, a járványügyi helyzet nyomán rugalmasan kezelhető, de ugyanakkor szilárd alapokra épített turisztikai kínálatra van szükség, amely a keresletnek megfelelően változni tud, s ehhez a közigazgatás és a vendéglátóipar szorosabb együttműködése is szükséges. (dvk)