Elítélték Vâlcovot

Minden olyan erdélyi megyében indít tanácselnökjelöltet az RMDSZ a szeptemberi önkormányzati választásokon, ahol jelenleg is a szövetség képviselője áll a megye élén, de máshol is próbálkoznak – közölte tegnapi számában a Krónika. Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke elmondta: a nagy számban magyarok által lakott Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár és Bihar megyén kívül Szilágy és Kolozs megyében is lesz jelöltjük, és még folynak az egyeztetések arról, hogy Brassó megyében is próbálkozzanak-e a jelöltállítással.