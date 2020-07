A gyermeknevelési pótlékot jövő hónaptól a jelenlegi 150 lejről 300 lejre kellene emelni (a fogyatékkal élő kiskorúaknak havi 600 lejt kellene majd kapniuk), ám Ludovic Orban kormányfő már a vonatkozó (idén elfogadott) törvény, majd az alkotmánybíróság kötelező érvényű (júliusi) döntése után is határozottan leszögezte, hogy erre nincs pénz a (tavaly összeállított) költségvetésben. Azt is mindig hozzátette, hogy keresik a megoldást a juttatás növelésére. A kiszivárgott hírek szerint a nyugdíjtörvényben előírt 40 százalék helyett szeptembertől szintén 15 százalékkal emelnék a nyugdíjakat is. A bérezési törvény szerint szeptembertől emelni kellene a pedagógusok fizetését is, ezt azonban elhalaszthatja a kormány. (Krónika)

HÍRESSÉGEK IS MEGBETEGEDNEK. Andreea Esca televíziós személyiség is elkapta a koronavírus-fertőzést, férje pedig az intenzív terápiára került. Erről maga Andreea Esca számolt be a ProTV-nek. Elmondta: először a férje mutatta a koronavírus tüneteit, majd miután a magas láza nem szűnt, az egész család elvégezte a koronavírustesztet. Férjének és fiának eredménye pozitív lett, mindketten kórházba kerültek. Az ő szervezetében csak a második teszt mutatta ki a vírus jelenlétét. Elmesélte, pár napra rá, hogy a családját kórházba utalták, észrevette, hogy elveszítette a szagló- és ízlelőképességét. Újratesztelték, az eredmény ezúttal pozitív lett, és ő is a bukaresti járványkórházba került. Más tünetekre nem panaszkodott, mandulagyulladást tapasztalt, de ez vele gyakran előfordul, ezért nem ijedt meg. Arra viszont nem számított, hogy férje szervezetét ennyire megviseli a fertőzés. A nem krónikus beteg, nem dohányzó, aktív és egészséges életmódot folytató, 50 éves férfi intenzív terápiára került, és csak a vérplazma-terápia segített rajta. A népszerű híradós könnyeivel küszködve beszélt arról, hogy férje egyre romló állapota mennyire sokkolta őt, nem gondolta volna, hogy ilyen erős embert ennyire legyengíthet a vírus. Ma már mindhármuk koronavírustesztje negatív, de a férje még kórházban van. Esca nem tudja, hol kaphatták el a fertőzést, de úgy véli, hogy „bárki, bárhol, bármikor megfertőződhet”. (Maszol)

LUXUSAUTÓKKAL A SZOCIÁLIS SEGÉLYÉRT. Craiova kies városában bárki szemtanúja lehetett annak a groteszk felvonulásnak, melynek célja a szociális segélyek átvétele volt: a valóban rászorulókat eltakarta a böhöm nagy terepjárók, kabriók, sportkocsik, egyéb luxusautók kígyózó sora. Egy kíváncsi riporter rákérdezett, hogy egy 70 ezer eurós gépkocsi gazdájának miért van szüksége málélisztre, cukorra és hasonlókra, és azt a választ kapta, hogy nem a segélyért jöttek, hanem az iskolába a gyermek osztályfőnökéhez (vakáció közepén járunk). Ezek után csak az a kérdés, hogy a polgármesteri hivatal illetékes közszolgáinak ez a bizarr felvonulás miért nem szúrt szemet? Bár lehet, hogy ők is szereplői ennek a szomorú színjátéknak. (Főtér)