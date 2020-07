Jelenleg több helyen is dolgoznak Kézdivásárhelyen. Munkálatok zajlanak az Ady Endre és Molnár Józsiás utcában is. Ha kicsit lassabb ütemben is, de végre befejeződött a Vágóhíd utca teljes felújítása.

A Vágóhíd utca második részében első lépésként a hiányzó infrastruktúrát építették ki, majd alapoztak, és az utca mindkét oldalán elkészültek a térkővel kirakott járdák, nemrég pedig új aszfaltszőnyeget öntöttek, s már csak a csatornatetők szintezése maradt hátra.

A Molnár Józsiás utcában is dolgoznak. A munkálatok az évekkel ezelőtt a Vasút utcával együtt elindított, de bürokratikus buktatók miatt éveket csúszó felújítási pályázathoz kapcsolódnak. Az utcában előbb a gázvezetéket cserélték ki, pár hete pedig új vízvezetéket fektettek le 1,1 kilométer hosszan és a rácsatlakozásokat is megkezdték. Amint ezt befejezik, első szakaszban a Vasút és Béke utca közötti részt rehabilitálják, jelenleg az út alapozása zajlik. A felújítást azért osztották több szakaszra, hogy amennyiben lehet, ne terheljék túl a város amúgy is gépkocsikkal zsúfolt, nem ilyen forgalomra kitalált úthálózatát. Sürgős, hogy haladjanak a munkálatokkal, ugyanis a vírusfertőzés miatt a kivitelező cégek tavasszal nem dolgoztak, így jó pár hetes lemaradást kell behozni a nyár folyamán, mivel az átadási határidő az év vége és a gyakori esőzés is beleszól a munkálatokba – tudtuk meg Bokor Tibor polgármestertől.