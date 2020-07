Fellendülést a bürokrácia csökkentése hozhat

Szerinte az elmúlt években is lehetett volna sokkal többet tenni, főként a nagy infrastruktúrát illetően. Ehhez nem is a pénz hiányzott, inkább a hozzáértés: a román állam intézményei nem voltak felkészülve arra, hogy európai uniós forrásokat hívjanak le, és megfelelően kezeljék az ilyen ügyeket, az pedig nagyban akadályozta a fejlődést, hogy az eljárások túlságosan nehézkesek, bürokratikusak voltak. Ha ezen a hozzáálláson tud a kormány (bármilyen kormány) változtatni, akkor van esély a gazdaságfejlesztési terv megvalósítására – jelentette ki az elöljáró, aki szerint társadalmi szinten van igény a haladásra, és EU-s alapok is vannak, nem ezen múlik, hogy lesznek-e állami beruházások. Tíz év alatt sok autópályát lehet építeni, és kell is, habár ezekből is előbb a külföldi cégek nyernek – fejtegette –, hiszen a romániai építőipart az elmúlt években sikerült tönkretenni, egy fellendülés azonban számukra is esélyt jelent.