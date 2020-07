Tudástáram felfrissítése és persze tesztelés céljából tavaly újra megkóstoltam ezt a sört, de ez alkalommal sem maradt meg sok ezzel a habos nedűvel kapcsolatosan. Nem mintha rossz volna, hiszen ittam már ennél sokkal rosszabb sört, hanem azért, mert roppant semleges, felejthető, és megítélésem szerint semmi olyat nem nyújt, amit elvárnánk akár egy nagyüzemi sörtől is.

A Miller Genuine Draft védjegye világossárga színe, amihez klasszul talál az arany-fekete címke. Habkoronája fehér, vékony, és nagyon gyorsan elillant a pohárból, illatára azonban már nem emlékszem. Íze lágy és frissítő, mint egy üdítő, ám emellett kellemesen keserű, komlós, akár egy igazi lager. A kellő szénsavassággal rendelkező Miller a második korty után azonban unalmassá, egyhangúvá vált, s ezen még az sem segített, hogy némi gyümölcsösség – talán narancs vagy citrom – is érezhető volt benne. Könnyűsége miatt lehetne talán a hölgyek kedvence, alacsonyabb alkoholtartalma miatt pedig itatja magát. A marketingszöveg szerint a több díjat is begyűjtő, mérsékelten testes Miller egyedülállóan lágy ízét a különleges cold-filtering (hidegen szűrés) technológiának köszönhetően nyeri el. Egy próbát mindenképp megér, annak tükrében is, hogy a 2019-es év második felétől Sepsiszentgyörgyön is újra kapható a Miller Genuine Draft.

Adatok: * gyártja: Miller Brewing Company (Molson Coors) * származási hely: Egyesült Államok * ára: 4,99 lej * alkoholtartalom: 4,7% * száraz­anyag-tartalom: – * IBU: 12 * összetevők: víz, árpamaláta, maltózszirup, komló, komlókivonat, élesztő * típus: pale lager (világos sör) * színe: világossárga * a sör pontszáma: 5/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon

Hidegen szűrés – a főzést követően a sörlét azonnal 35 Celsius-fokra hűtik vissza, hogy megőrizzék a főzet friss és telt ízét, a négyszeres szűrési folyamat során pedig fagypontközeli hőmérsékletig hűtik tovább a sört. A különleges tisztaság és az aranysárga szín eléréséhez az utolsó szűrési fázisban a jéghideg főzetet porózus kerámiaszűrőn folyatják keresztül, amely eltávolítja a sörből az összes olyan szennyeződést, ami károsíthatná annak ízét. A megszűrt italt ezután rendkívül tiszta körülmények között töltik sterilizált üvegekbe, dobozokba, illetve hordókba, így biztosítva a pasztörizálatlan ital eltarthatóságát.