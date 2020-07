A produkcióban több tájegység táncait is színpadra viszi az együttes: lesznek kalotaszegi, szentiványi, felcsíki táncok is. Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet. Ugyanott pénteken 22 órától Amit mondani kell – interaktív irodalmi est (esőnap: szombat, 20 óra).

Családi értékek a KultúrParkban

A sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán július 26-án, vasárnap 18 órától az Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című néptáncelőadásra kerül sor a KultúrParkban, amelynek rendezője Tőkés Csaba Zsolt. Az előadásban három család tagjai vesznek részt: Dezső Tibor Attila református lelkész és családja, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrző és családja, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktató és családja. A három család teljesen más életutat járt be, de egyvalami mégis összeköti őket: a népzene és a néptánc. Az előadás egy sajátos szemléletmódra épül, miszerint a család egyik főbb feladata a gyermek lelki egyensúlyának megteremtése és megtartása. A zene és a tánc gyógyít, felemel és összetart. Ezt a szemléletmódot örökíti meg az a dokumentumfilm is, amelynek részét képezi majd a július 26-i előadás felvétele.

Az előadásra a kedvezményes jegyek 5 lejbe, a teljes árú jegyek 10 lejbe kerülnek. Jegyek a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatóak ma 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen az előadás előtt egy órával.

Mozi

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) ma 21.30-tól (esőnap: 24., péntek 21.30) a Kincsem című 2017-es magyar játékfilm szabadtéri vetítését nézhetik meg az érdeklődők román felirattal.

Zene

„MOZSIKÁS” GÁLAEST. Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ archív felvételeinek „újrafelfedezése” folytatódik ma 20 órától az intézmény Facebook-oldalán (facebook.com/cultcov.ro), ahol a 2016-os Mozsika műhelymunka gálaestjét tekinthetik meg az érdeklődők.

Képernyő

RTV2. Ma 13 órától: Farsang régen és ma – Barabás László néprajzkutató néhány archív felvétellel illusztrálva beszél a farsang végéhez, temetéséhez kötődő szokásokról, arról, hogy ezek miként maradtak fenn napjainkig is, és hogyan változnak a mindennapi élet sodrásában. * Szirtes Edina-videóklip.

Megjelent

A Székelyföld kulturális folyóirat júliusi számának tartalmából: Kustos Júlia, Boda Edit, Fellinger Károly, Oláh András, Soós Amália, Mánya Kristóf és Ferencz-Nagy Zoltán versei mellett Jász Attila, Erdei L. Tamás, Száraz Miklós György, Balázs Imre József, Bálint Tamás, Balázs Attila prózáját olvashatjuk. A Literata Hungarica rovatban Pikó András Gáspár A Történelem Angyala kikémlel a családfa ágai közül (Családi emlékezet és történelmi múlt viszonya Bereményi Géza Legendárium című regényében), a Nyelvbúvárban Péntek János Őshonos magyar nyelvközösségek a külső régiókban: helyzetek, folyamatok, perspektívák címmel közöl tanulmányt. Az Irattárban dr. Kiss László: A kolera Hunyad vármegyében 1831-ben (Lugosi Fodor András megyei főorvos elfelejtett irata a koleráról), az Ujjlenyomatban Az utolsó harcos (Kövér Álmos visszaemlékezése békéről, háborúról, közzéteszi G. Szabó Ferenc), a Szemlében Zsidó Ferenc: Fausztok elfekvőben (Balázs Attila: Magyarfauszt), Tamás Dénes: Kislány feketében (Sánta Miriám: Hétfőn meghalsz), Biró Mónika Anita: Se kezdete, se vége… (Borcsa Imola: Magnebéhat). Az Olvasólámpa a Székely Könyvtár 81–85. köteteit ajánlja: Látom, az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve, 1764; Székely írók az árnyékos oldalról; Paál Árpád: Válogatott írások; Székely János: Három dráma; Egyed Péter: Válogatott versek. A 2020-as diákpályázatot is közlő júliusi Székelyföldet Szabó Anna Mária munkáival illusztrálták.

Hirdetések, gyászjelentők

* Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

* Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. A honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Házasulandók figyelmébe

Sepsiszentgyörgy önkormány­zata felhívja a házasulandó párok figyelmét, hogy a házassági nyilatkozatot már személyesen is kitölthetik és aláírhatják a polgármesteri hivatal anyakönyvi részlegén. Az esketéseken – a házasulandó párt is beleértve – legtöbb nyolc személy vehet részt továbbra is. A hatóságok által előírt óvintézkedések betartása kötelező. Igény szerint a polgári esküvő szabadtéren (magánterületen) is megszervezhető. Szabadtéri szertartás esetén kötelező távolságtartás mellett legtöbb 50 lehet a résztvevők száma.

Az egészségvédelmi intézkedések betartása ez esetben is kötelező.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Farmacom (telefon: 0267 317 318, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. pénteken 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Ág utcai 37-es tömbház A, B, C, D lépcsőházaiban, a 38-as tömbház A, B lépcsőházai­ban, a 39-es tömbház A, B lépcsőházaiban és a 40-es tömbház A, B, C lépcsőházaiban, illetve a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában.

ÜGYINTÉZÉS. Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének négy városi irodájában az ügyfélszolgálat és a magyar állampolgársági ügyintézés programja: hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig. Várják az érdeklődőket az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodájában (Szabadság utca 19-es th., 4B lh., telefon: 0742 174 168). E-mail: haromszek@rmdsz.ro. Telefon: 0267 352 552. Honlap: haromszekirmdsz.ro. * Az EMNT kézdivásárhelyi irodájának nyitvatartási programja: hétfőtől péntekig 9–15 óráig. Telefon: 0267 360 087, 0786 193 581. Az iroda munkatársai arra kérik az ügyfeleket, hogy tartsák be az ajtóra kifüggesztett szabályzatot.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Ozsdolán és Hilipben, pénteken Szentkatolnán és Imecsfalván. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

A BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR kedden 9–19, szerdától péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig tart nyitva. A Sport utcai fiókkönyvtár a korábbi nyitvatartási rend szerint látogatható. Az olvasók ide az előszobában történő lázmérés után, maszkban léphetnek be. A polcokról egyelőre csak a könyvtáros vehet le könyvet. Telefon: 0267 312 133.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.