Újjáépítést ígér Iohannis

Ez nagyon nagy összeg, és ezzel a pénzzel nemcsak Románia gazdaságát tudjuk újraindítani, hanem Románia újjáépítésére is képesek leszünk, vagyis arra, hogy hassunk a gazdaságra és a nagy állami rendszerekre. Ez nagyon-nagyon jó hír. Annak érdekében, hogy valóban felhasználjuk ezt a pénzt, ne csak elméletileg rendelkezzünk vele, egy szilárd, jó és alkalmazható tervet kell kidolgoznunk – mondta az államfő. Kifejtette: a 80 milliárd eurós összeg két nagy részre osztható: az egyik az Európai Unió 2021–2027-es költségvetésének része, ezeknek az összegeknek a lehívásához országos tervre van szükség. Ezen a terven már az Orban-kormány működésének kezdetétől dolgozunk. Majdnem készen van, az utolsó simításokat végzik rajta – jegyezte meg. A másik rész 34 milliárd eurót tesz ki, és célja a válság hatásainak enyhítése, a gazdaság megerősítése. „Ezt a pénzt hamarabb kell elkölteni, ezért gyorsan kell mozognunk” – magyarázta az államfő, aki szerint van olyan alap, amihez csak az idén lehet hozzáférni. Azt is elmondta: Romániának októberig be kell mutatnia az Európai Bizottság előtt a gazdaság újraindításának országos tervét.

Iohannis a járványhelyzetről is beszélt. A rossz hír az, hogy ez az első nap, amikor ezernél több új fertőzést igazoltak Romániában. Ez nagyon szomorú, de a szomorúság nem oldja meg a problémát, azt együtt kell megoldanunk a távolságtartási és higiéniai szabályok betartásával, a maszk viselésével. Mindegyikünktől és mindannyiunktól is függ, hogy korlátozzuk a járvány terjedését – hangsúlyozta. Hozzátette: a kormánynak most rendelkezésére áll egy új eszköz, amely az elszigetelést és karantént szabályozza, de „egyetlen törvény sem állít meg egy vírust”, mindenki hozzájárulására szükség van.