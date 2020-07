TÚLBUZGÓSÁG ZÁSZLÓÜGYBEN. Egyelőre rejtély, hogy miért húzta fel háza udvarára a magyar címeres zászlót egy román férfi a Bihar megyei Rév faluban, aki még a háza előtti beton villanyoszlop alját is a magyar nemzeti zászló színeire festette át.

Az esetre egy olvasó hívta fel a Bihoreanul lap figyelmét, mivel a zászló „szúrta a szemét”, a lap pedig nagy buzgón egyből a polgármesterhez fordult a történtek miatt. Dorel Cosma megnyugtatta őket, hogy a házban nem holmi revizionista betyársereg bujkál, hanem egy „ízig-vérig” tősgyökeres román férfi, akinek azért megvannak a maga hóbortjai. Azt is elmondta, hogy az ügy miatt már egyszer ellátogatott a házhoz, de nem nyitottak ajtót neki, ezért írásos figyelmeztetésben részesítette a tulajdonost. A bökkenő az, hogy a Bihoreanul az érintett lakcímét is közölte, ami sérti a személyi adatok védelmét, és az sincs rendben, hogy a polgármester akcióba lépett, mert az ember a saját magánterületén olyan zászlót húz fel, amilyent akar. Még Romániában is. (Transindex)

MEDVE ELLEN VILLANYPÁSZTORT. Villanypásztorok felszereléséről szóló programot bocsátott közvitára a környezetvédelmi minisztérium, amelynek vezetője, Costel Alexe szerint így oldható meg a medveprobléma. A programmal az állam mintegy ezer villanypásztor felszerelését támogatná házak, juhistállók, mezőgazdasági területek, gyümölcsösök köré. Az érdeklődők a környezetvédelmi alapnál pályázhatnak, legtöbb 2000 lejre. Azon megyék lakosai jelentkezhetnek, ahol a nagyvadak rendszeresen károkat okoznak (Kovászna, Hargita és Maros megye is köztük van). Costel Alexe miniszter szerint ez a program összebékíti az állam mindkét nagy felelősségét, egyrészt a biodiverzitás megőrzését, másrészt az ember és a nagyvadak közötti incidensek elkerülését. Az idén a kormány 1,5 millió lejt költ a villanypásztorokra – mondta. Európában Románia területén él a legtöbb barnamedve, a 2019 tavaszán készített becslés szerint 6450 és 7200 közötti a vadon élő medvék száma, holott az adott élőhelyen ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból az optimális egyedszám négyezer lenne. (MTI)

ELKÉSZÜLT, DE NEM ADJÁK ÁT. A nagyváradi Trameco vállalat elkészült az észak-erdélyi autópálya Bihar–Bors-szakaszával, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) pedig jövő héten át is veszi az 5,35 kilométeres sztrádát. A 2020-as esztendő első befejezett autópálya-szakaszát azonban az Economica.net gazdasági hírportál információi szerint csak az ősszel nyitják meg a forgalom előtt, akkorra várhatóan elkészül a határátkelő is a román–magyar határon. Az észak-erdélyi autópálya egyik végének megépítésére 2018 decemberében írták alá a 134 millió lej értékű szerződést a kivitelezővel (Krónika)