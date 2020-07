1030 újonnan igazolt koronavírusos fertőzést jelentett tegnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport, és ezzel a járvány kezdetétől megfertőződött személyek száma 40 163-ra ugrott országszinten. Az elmúlt 24 órában rekordszámú, 24 877 tesztet végeztek el, így a tesztek száma is meghaladta az egymilliót. Az előző naphoz képest 9-cel, 27-re csökkent a koronavírussal összefüggésben elhalálozottak száma, a súlyos, intenzív osztályon fekvő betegeké pedig 4-gyel, 293-ra. 24 663 fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak, 2693 tünetmentes beteg tíz nap után hagyta el a kórházat.

A kedden hatályba lépett karanténtörvény értelmében most már pontosítani kell, hogy a pozitív tesztek közül hány vonatkozik az újonnan diagnosztizált betegekre, illetve hány korábban azonosított fertőzött megismételt tesztje lett pozitív. A tegnapi jelentés szerint a múlt heti növekvő trendbe beleillő több mint ezer új fertőzöttön kívül további 372 újra megvizsgált fertőzött koronavírustesztje bizonyult továbbra is pozitívnak. Az újonnan igazolt fertőzések közül hat Kovászna megyei, Hargita megyében második napja nincs új eset, Brassóban 48-at jegyeztek, Bákó megyében nyolcat, Vranceában 34-et, Buzăuban 23-at.

Az országos közegészségügyi intézet közlése szerint az elmúlt héten azonosított új fertőzések közel fele öt megyében összpontosul. Július 13-a és 19-e között Bukarestből, valamint Arges, Brassó, Galac és Prahova megyéből jelentették az esetek 43,3 százalékát. Argeş, Brassó, Dâmboviţa és Galac megyében száznál több fertőzött jut 100 ezer lakosra, Buzău, Gorj, Vrancea, Prahova, Ialomiţa, Mehedinţi, Olt és Brăila megyében, illetve Bukarestben 50-nél több. Tíz fertőzöttből egy az egészségügyi személyzethez tartozik, de az eloszlás nem egyenletes.

A legkevesebb fertőzést Szatmár (2), Szilágy (6) és Bihar (12) megyében azonosították. A fertőzési gócnak számító Brassó megye kivételével valamennyi erdélyi megyében kevesebb mint 50 új esetet találtak 100 ezer lakosonként, és csak Temes, Fehér, Beszterce-Naszód, valamint Kovászna megyében haladta meg a harmincat az új esetek száma az utóbbi két hétben.

A közegészségügyi intézet a halálesetekről is beszámol: a múlt héten ezek 42,6 százalékát Bukarestben, valamint Argeş, Galac, Prahova és Temes megyében jegyezték, az elhunytak 78,5 százaléka 60 évnél idősebb volt, 59 százalékuk férfi. Az elhunytak 94 százaléka legalább egy másik betegségben is szenvedett. A Stratégiai Kommunikációs Csoport jelentésében – július 3. óta először – ismét megjelent a karanténban lévők száma: most csaknem 550, fertőzöttekkel kapcsolatba került vagy járvány sújtotta országból érkezett ember várja otthoni vagy hatósági elkülönítésben a betegség lappangási időszakának elteltét.

Ugyancsak tegnap jelentette be Giurgiu megye prefektusa, hogy vesztegzár alá helyezik a 3600 lakosú Cartojani falut, ahol az utóbbi időben 32-en fertőződtek meg. A fegyveresek által őrzött település határát a következő 14 napon csak a rendvédelmi és egészségügyi szervek, illetve a lakosság ellátását biztosító áruszállító járművek léphetik át. Cartojani az első karantén alá helyezett település Romániában, amióta májusban a rendkívüli állapotot veszélyhelyzet váltotta fel. (A szükségállapot idején Suceava volt vesztegzárban egy ideig.) Az egészségügyi miniszter tegnap megjelent rendelete szerint azokat a térségeket lehet vesztegzár alá vonni, ahol az ezer lakosra jutó fertőzések száma meghaladja a hármat.