Közép-Európa versenyképességének javításához növelni kell az ott lévő országok közötti összeköttetéseket a közlekedés és az energia terén is, ezért fontos lépés, hogy Magyarország és Szlovénia között bővíteni fogják a határátkelőhelyek számát, és nagy hangsúlyt helyeznek a két ország villamosenergia- és gázvezeték-hálózatának összekapcsolására is – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Budapesten, miután hivatalában fogadta Jernej Vrtovecet, Szlovénia infrastruktúrafejlesztési miniszterét.

A közös sajtótájékoztatón Szijjártó Péter kiemelte, hogy a két ország villamosenergia-hálózatának összekapcsolása jövő év végére valósul meg, ennek eredményeként Hévíz és Zirkovce között jön majd létre a magasfeszültségű hálózatok közötti kapcsolat. A fejlesztések a magyar oldalon készen vannak, Szlovéniában pedig zajlik az előkészítés, szeptemberben indulnak el a fizikai munkálatok – tette hozzá. Ez a beruházás Magyarország villamosenergia-ellátásában és a térség egységes villamosenergia-hálózatának létrehozásában jelentős előrelépésnek számít – jelentette ki a politikus.

Arról is beszámolt, hogy politikai megállapodásban kötelezték el magukat a magyar–szlovén gázinterkonnektor megépítése mellett. A döntés jelentőségét mutatja, hogy ha össze tudják kötni a két ország gázvezeték-hálózatát, akkor Magyarország már Olaszországból is tud gázt vásárolni – közölte Szijjártó Péter. Hozzátette, a két ország villamosenergia- és gázvezeték-hálózatainak összekötésével Magyarországon és Szlovéniában is nagymértékben javulhat az energiaellátás biztonsága.

Szijjártó Péter arra is rámutatott, hogy Magyarország és Szlovénia között 12 közúti határátkelőhely van, arra, hogy hol épüljenek újak, a közlekedési vegyes bizottság tesz majd javaslatot a két kormánynak. Ezen felül a megbeszélésen elkötelezték magukat a Zalaegerszeget Rédicsen és Lendván keresztül Beltincivel összekötő vasútvonal megépítése mellett is. Szijjártó Péter kiemelte, Magyarország és Szlovénia között szoros szövetség és barátság van, ez a koronavírus okozta világjárvány alatt tovább erősödött.

Jernej Vrtovec szintén arról beszélt, hogy a találkozó is megerősítette a két ország közötti baráti kapcsolatokat. Hozzátette, gazdasági téren nagyon jó a kapcsolat a két ország között, Szlovénia külkereskedelmi partnereinek sorában Magyarország a hetedik helyet foglalja el, tavaly a két ország közötti árucsere-forgalom elérte a 2,14 milliárd eurót.