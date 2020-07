A koronavírus-járvány által sújtott gazdaságok helyreállítását szolgáló alapról szólva Morawiecki elmondta: Németország és Franciaország vezetésével több tagállamot sikerült meggyőzni arról, hogy egy nagy újjáépítési tervre van szükség, miután az Európai Uniónak – az Európai Bizottság véleménye szerint – idén és a jövő évben mintegy másfél ezer milliárd eurós beruházási deficitje lesz.

Ahhoz, hogy a helyreállítási alapból Lengyelország is részesülhessen, sok ügyességre, szövetségépítésre volt szükség: a csúcstalálkozón ugyanis többen ellenezték ezt, azzal érvelve, hogy Lengyelországban – valamint Csehországban és Magyarországon is – a járványt és ennek gazdasági következményeit hatékonyan kezelik – mondta el a lengyel kormányfő. A tárgyalási siker nemcsak Lengyelország győzelme, hanem az európai szolidaritásé is – jelentette ki.

Elmondta: a helyreállítási alapról, valamint a 2021–2027-es uniós keretköltségvetésről elfogadott megállapodás szerint Lengyelország a tagállamok közül az első helyen szerepel az összes lehívható eszközt tekintve. A kohéziós alapokból például mintegy 70 milliárd eurót kaphat, e tekintetben is az első helyen áll a haszonélvezők között.

A források elősegítik a kiegyensúlyozott lengyel gazdasági modell folytatását, többek között a további infrastrukturális fejlesztéseket szolgálják, de a mezőgazdasági támogatások az uniós szinthez történő felzárkóztatását is lehetővé teszik – folytatta Morawiecki. A támogatandó projektek között nevezte meg többek között az épülő Via Carpatia közlekedési folyosót.

Rámutatott: a Brüsszelben született megállapodás szerint a következő uniós költségvetési keret értéke több mint 1,7 ezer milliárd euró, Lengyelország ebből több mint 158 milliárd eurót kap, ebből több mint 140 milliárd eurót támogatások formájában.

A helyreállítási alapban 750 milliárd eurót helyeznek el, a forrást az Európai Bizottság szerzi meg hitelfelvétellel. A pénz nagyobbik részét, 390 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatások formájában osztják szét a tagállamok között, további 360 milliárd eurót pedig kedvezményes kamatozású hitelek formájában. Lengyelországnak a támogatásokból 124 milliárd, a hitelekből pedig 160 milliárd euró jut.