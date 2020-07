A megyei vízszolgáltató Facebook-oldala szerint csak ebben a hónapban kilenc csőtörés történt Kézdivásárhelyen: a Csernátoni utcában három, a Béke, Hóvirág, Bethlen Gábor, Szabadság, Gyárak és Kossuth Lajos utcában pedig egy-egy alkalommal szünetelt a vízszolgáltatás rövidebb-hosszabb ideig. A Kossuth Lajos utcában, a kincstárral szemben péntektől hétfő reggelig folyt a víz, és a csőtörés orvoslására a vadonatúj aszfaltszőnyeget is átvágták.

A csőtörések Kézdivásárhelyen napirenden vannak – tavaly több mint száz történt –, már az a csoda, hogy ha olyan nap is akad, amikor nem akadozik a vízellátás. Kedd este óta városszerte ismét gond merült fel a szolgáltatással, a víznyomással, hiszen nem csak a tömbházak felsőbb emeletein, de még a földszinten sem volt víz. Tegnap délelőtt a szolgáltató sajtóközleményben adta hírül a Facebookon, hogy csőtörés miatt 11 és 18 óra között a Csernátoni utcában szünetel a vízszolgáltatás, holott már azelőtt sem volt víz. Értesüléseink szerint nemcsak a Csernátoni utcában történt csőtörés miatt akadozott a szolgáltatás, hanem a Sinkovits Stadionban található víztartálynál is gondok merültek fel a szivattyúkkal, délelőtt ott láttunk egy munkacsoportot, és a megyei vízszolgáltató kézdivásárhelyi munkapontjához frissen kinevezett vezető is ott tartózkodott.

A Facebookon a Tiszta vizet a pohárba! nevű csoport több tagja arra buzdítja a kézdivásárhelyieket, hogy amíg ivóvíz helyett fekete szennylé folyik a csapokon, ne fizessenek vízszámlát.