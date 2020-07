Összesen huszonnyolc koronavírussal fertőződöttet ápoltak tegnap a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban, tizenegy páciens pedig megfigyelés alatt a tüdőgyógyászati osztály kimondottan a járvány miatt kialakított részén a teszteredményére várt mint fertőzésgyanús – ismertette András-Nagy Róbert. Az intézmény menedzsere az elmúlt két hét járványhelyzetre vonatkozó adatait is közölte, eszerint július nyolcadika óta 28 gyógyultnak nyilvánított pácienst engedtek ki a kórházból. Az intézményvezető arról is szólt, mennyire készült fel a kórház a megyei esetszámok esetleges megugrására.

A beutalt igazolt fertőzötteket illetően András-Nagy Róbert elmondta, 18-an – köztük két tíz év feletti kiskorú – a koronavírusos betegek számára elkülönített osztályon fekszenek, egyetlen ápolt tünetmentes, a többiek állapota kielégítő vagy közepesen súlyos tüneteket mutatnak. A kórház elkülönített sebészeti osztályán hat igazolt fertőzött fekszik, mindannyiukat brassói egészségügyi egységekből irányították át Sepsiszentgyörgyre. Öten sebészeti beavatkozáson estek át, egy ortopédiai jellegűn. A fennmaradó négy igazolt fertőzött súlyos állapotban az intenzív osztályon fekszik, mesterséges lélegeztetésre egyiküknek sincs szüksége. A menedzser felidézte, hogy az elmúlt két hétben egy koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható halálesetet is jegyeztek, az idős hölgy szintén az egyik brassói kórházból került a sepsiszentgyörgyibe.

Ami a gyógyultnak nyilvánított és elbocsátott pácienseket illeti, július 8. és 22. között 28-an hagyhatták el így az intézményt, a karanténra, elkülönítésre vonatkozó jogszabály hiánya miatt távozók száma pedig nem nőtt a legutóbbi közlés óta, azaz összesen három igazolt fertőzött döntött így, de ők még a július 8-át megelőző időszakban. Egy hónap alatt egyébként 81 gyógyult hagyhatta el az intézményt. Újságírói kérdésre válaszolva András-Nagy Róbert elmondta: a kórház intenzív osztályán öt ágyat különítettek el a súlyos állapotban lévő koronavírus-fertőzöttek ápolására, azaz jelenleg egy szabad hely van, de szükség esetén újabb öttel tudják bővíteni a rendelkezésre álló ágyak számát. Elmondása szerint, attól a pillanattól, hogy a sepsiszentgyörgyit háttérkórháznak minősítették, úgy szervezték át a tevékenységüket, hogy szükség esetén mind az intenzív terápia, mind a sebészeti vagy más halaszthatatlan beavatkozást végző osztályon a jelenleginél akár kétszer több fertőzöttet is el tudjanak látni. Szintén újságírói felvetésre a menedzser rámutatott: nincs tudomása arról, hogy a kórházat önként elhagyott fertőzöttek közül valaki visszatért volna, mivel rosszabbodott az állapota.

A menedzser egy, a közösségi médiában napvilágot látott panaszra is reagált. Az érintettek azt kifogásolták, hogy egy súlyos sérüléssel a kórházba került idős hölgy esetében két nap után végezték el az ortopédiai beavatkozást, mivel megvárták a koronavírusteszt eredményét. A panaszos arra is utalt bejegyzésében, hogy a szakemberek nem voltak hajlandóak időben ellátni a beteget, a teszt pedig csak kifogást jelentett. András-Nagy Róbert szerint sem ebben, sem más esetben fel sem tevődik az, hogy nem akarnák ellátni a pácienseket, viszont a járvány miatt előállt helyzetben bizonyos eljárásokat be kell tartaniuk, hogy mind a betegek, mind a személyzet biztonsága szavatolva legyen. Az életmentő beavatkozásoknál ezek a szabályok nem érvényesek, viszont a többinél más szempontokat is figyelembe kell venniük, és ezek mind a beteg érdekeit szolgálják. Megtörténhet, hogy a páciens kora, egészségi állapota vagy más tényezők miatt a felkészülés egy beavatkozásra több időt vesz fel, mint azt a család vagy a hozzátartozók elvárnák, de az eredmény is nagyban függ attól, hogy ezeket az eljárásokat betartják-e vagy sem. A járvány miatt ez még bonyolultabbá vált, hiszen más és más eljárást kell alkalmazni aszerint, hogy fertőzött vagy sem az illető. Nem arról van szó, hogy valaki nem akarta elvégezni a beavatkozást, csak az előkészületek több időt vettek igénybe – ideértve a tesztelést is –, amiért az érintettek megértését kérik – tette hozzá András-Nagy Róbert.