Ülepítőállomás épül Bálványosfürdőn

Az ülepítőállomásra kiírt versenytárgyalást egy Hargita megyei cég nyerte meg, és a létesítmény a Torja pataka mellett, az üdülőtelep határában, a vasas borvízforrás közelében épül fel. Egy munkáscsoport már kiöntötte a medencék betonalapzatát és elkezdődött az ülepítőállomás további elemeinek a vasazása.

Az elöljáró elmondása szerint a vízhálózat egy kormányprogram részeként pályázati pénzből készült el, míg a csatornarendszert a helyi költségvetésből finanszírozták. Az ülepítőállomásra szintén sikeresen pályáztak, és ha az időjárás kedvező lesz, idén a szalagvágásra is sort kerítenek.

Daragus Attila azt is elmondta, hogy egyúttal a csatornarendszert is kibővítik. Ha ezzel a beruházással is végeznek, Bálványosfürdőn minden lehetőség adott lesz ahhoz, hogy fejlődhessen a turizmus – hangsúlyozta az elöljáró.