A története során először fináléba jutó Sepsi OSK 1–0 arányban kikapott az FCSB csapatától a Román Kupa 2019–2020. évi idényének döntőjében a ploiești-i Ilie Oană Stadionban. A felejthető első félidő után a bukaresti együttes magasabb fokozatra kapcsolt, míg a fáradtsággal küszködő sepsiszentgyörgyi alakulat nem tudta tartani a lépést ellenfelével, egyszer sem lőtt kapura, majd egy védelmi hiba megpecsételte a sorsát, sőt, az utolsó 15 percben emberhátrányban is kényszerült játszani. A bukaresti együttes huszonharmadszor emelhette magasba a trófeát, valamint a következő idényben indulhat az Európa-liga-selejtezőben.

A kilenc éve alakult sepsiszentgyörgyi csapattól már az is hatalmas teljesítmény, hogy bejutott a kupadöntőbe, ahol visszaütött az elmúlt öt hét zsúfolt programja, hiszen a piros-fehér mezesek a második félidőben fizikailag is alulmaradtak a pihentebb bukaresti csapattal szemben. A koronavírus miatti korlátozások következtében a mérkőzést zárt kapuk mögött rendezték, azonban a sepsiszentgyörgyi stadionban 500 néző két óriáskivetítőn követte az összecsapást. A Sepsi OSK nem számíthatott egyik alapemberére, ugyanis Fülöp István az Astra Giurgiu elleni nyolcaddöntőben és a Jászvásári Poli elleni elődöntő visszavágóján is sárga lapot kapott, így a versenyszabályzat szerint nem játszhatott a döntőben. A Sepsi OSK mindent megtett annak érdekében, hogy tisztázza a középpályás játékjogát, de a Román Labdarúgó-szövetség nem válaszolt a megkeresésekre, így végül nem kockáztattak, és Fülöp István nélkül léptek pályára.

Az első játékrész kiegyenlített küzdelmet hozott, bár egyetlen kaput eltaláló lövés sem volt, a 6. percben pedig egy kérdéses eset is történt. Egy szöglet után a bukaresti gárda kapuja előtt Andrei Miron szabálytalankodott Rachid Bouhenna ellen: a román hátvéd megölelte az algériai védőt, viszont a Sepsi OSK nem kapott tizenegyest. A háromszéki együttes pontatlan indításokra kényszerítette ellenfelét, amely próbálkozott néhányszor lövésekkel, azonban Florinel Coman szabadrúgása elsuhant a jobb kapufa mellett, majd egy szerzett labdát kihasználva ellentámadást indított az FCSB, amely végén Dennis Man lövése elszállt a léc fölött. A másik oldalon a Leo Grozavu irányította csapat csak szögletekig jutott, a beadások viszont veszélytelenek voltak.

Szünet után Anton Petrea vezetőedző próbálta hatékonyabbá tenni a támadójátékot, Darius Olaru és Ionuț Vînă helyett Olimpiu Moruțan és Adrian Petre lépett pályára, a fővárosi csapat pedig magasabb fokozatra kapcsolt. Az FCSB egyre gyakrabban nyerte meg a párharcokat, majd Moruțan lövésénél bravúrral mentett Niczuly Roland, nem sokkal később pedig Ionuț Panțîru a kapufát találta el. Az egyre jobban fáradó székelyföldi együttes védelme a 65. percben hatalmasat hibázva segítette vezetéshez a bukaresti csapatot. Radoslav Dimitrov és Rachid Bouhenna amatőr tévedése után a szemfüles Dennis Man könnyedén a hálóba gurított (0–1).

Az Anton Petrea edzette labdarúgók a gól után is nyomás alatt tartották az elképzeléstelenül játszó sepsiszentgyörgyi csapatot, amely a 80. percben emberhátrányba is került, ugyanis Bouhenna rövid idő alatt két sárga lapot kapott. A hajrában is őrizte egygólos előnyét az FCSB, a Sepsi OSK pedig meglepő módon egyszer sem lőtt kapura a döntőben. A ráadásban Coman kihagyott egy nagy helyzetet, viszont sem forgott veszélyben a bukaresti csapat győzelme, így a kupa 2015 után ismét a fővárosi együtteshez került, amely a végső győzelemig vezető úton diadalmaskodott az FC Metaloglobus Bukarest, a Kolozsvári U, az FC Hermannstadt, az FC Dinamo és a Sepsi OSK fölött.

Román Kupa, döntő: Sepsi OSK–FCSB 0–1 (0–0). Ploiești, Ilie Oană Stadion. Vezette: Sebastian Colțescu (Craiova). Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (Díaz, 75.), Bouhenna, Tincu, Ștefan – Deaconu, Vașvari, Achahbar (Celea, 83.) – Carnat (Fülöp L., 46.), Karanović (Šafranko, 46.), Ștefănescu (Csiszer, 75.). Vezetőedző: Leo Grozavu. FCSB: Vlad – Crețu, I. Cristea, Miron, Panțîru (Pantea, 90.) – Olaru (Moruțan, 46.), Popescu, Vînă (Petre, 46.) – Man, Tănase, Coman (Perianu, 90+3.). Vezetőedző: Anton Petrea. Gólszerző: Man (65.). Sárga lap: Bouhenna (77., 80.), illetve Tănase (58.). Kiállítva: Bouhenna (80.).