Családi értékek a KultúrParkban A sepsiszentgyörgyi ’56-os emlékparkban a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán július 26-án, vasárnap 18 órától az Életünk a tánc, avagy családi ki mit tud című néptáncelőadásra kerül sor a KultúrParkban, amelynek rendezője Tőkés Csaba Zsolt. Az előadásban három család tagjai vesznek részt: Dezső Tibor Attila református lelkész és családja, Mocsel Antal „Rémusz” őrkői hagyományőrző és családja, valamint Tőkés Csaba Zsolt néptáncoktató és családja. A három család teljesen más életutat járt be, de egyvalami mégis összeköti őket: a népzene és a néptánc. Az előadás egy sajátos szemléletmódra épül, miszerint a család egyik főbb feladata a gyermek lelki egyensúlyának megteremtése és megtartása. A zene és a tánc gyógyít, felemel és összetart. Ezt a szemléletmódot örökíti meg az a dokumentumfilm is, amelynek részét képezi majd a július 26-i előadás felvétele. Az előadásra a kedvezményes jegyek 5 lejbe, a teljes árúak 10 lejbe kerülnek. Jegyek a kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám) kaphatóak ma 9–16, pénteken 9–13 óráig, valamint a helyszínen az előadás előtt egy órával.

Hirdetések, gyászjelentők

♦ Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a Megrendelem gombra kattintva (a webáruházakhoz hasonló módon) bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

♦ Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. A honlapunkon (www.3szek.ro) elérhető online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető. Délután a szerkesztőségben személyesen kizárólag gyászjelentőt fogadunk el, 16 és 17 óra között. Háromszék

Kiállítás

Az Erdélyi Művészeti Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 2. szám, földszint és III. emelet) Nagy Albert festőművész kiállítása augusztus 21-ig látogatható keddtől péntekig 10,17, szombaton 10–18 óráig.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-PLÉBÁNIA. Vasárnap 10.30-tól és 18 órától primiciás szentmisét tart Pál Áron tisztelendő, aki a közösségben volt gyakorlati éven és idén szentelték pappá Gyulafehérváron. A délelőtti szentmise után a templom előtti útszakaszon Szent Kristóf, az utazók védőszentjének segítségül hívásával megáldják a gépjárműveket.

SZENT JÓZSEF-PLÉBÁNIA. A sepsiszentgyörgyi központi plébánia udvarán vasárnap a szentmisék 9, 12 és 18 órától kezdődnek.

SzabadTéri programsorozat

A Vigadó Művelődési Ház szervezésében a Wegener parkban ma 22 órától Amit mondani kell – interaktív irodalmi est (előzetes regisztrációval, esőnap: szombat, 20 óra).

Kedvezményes gyógykezelési jegyek

Ismét igényelhetők a kedvezményes gyógykezelési jegyek – ismertette közleményében a megyei nyugdíjpénztár sajtóirodája. Mint írják, a kérésekhez ezúttal nem kell mellékelni sem a személyazonossági okmány másolatát, sem pedig a nyugdíjszelvényt, sőt, szeptember 30-ig a gyógykezelésre kért küldőpapírt sem kell bemutatni. A kezelésekre kijelölt egységekben és szállodákban intézkedéseket foganatosítottak a járvány terjedésének megfékezésére, rendszeresen fertőtlenítenek, takarítanak minden helyiségben és minden egyes gyógykezelést követően. A nyugdíjpénztár azt javasolja az érdekelteknek, hogy igényléseiket postán, e-mailben küldjék vagy az intézmény postafiókjába helyezzék el. A kérés típusnyomtatványa letölthető a pensii.covasna-ro.eu/Formulare utilizate oldalról. Ugyanitt lehet tanulmányozni a szabad kezelőjegyek listáját is.

Röviden

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszent­györ­gyön az Ág utcai 37-es tömbház A, B, C és D lépcsőhá­zaiban, a 38-as tömbház A és B lépcsőházaiban, a 39-es tömbház A és B lépcsőházaiban, illetve a 40-es tömbház A, B és C lépcsőházaiban, valamint a Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskolában.

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Szentkatolnán és Imecsfalván; hétfőn Hatolykán, Kézdimartonfalván és Kézdimárkosfalván. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, valamint a palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak, a síküveget lomként szállítják csak el.

FOGADÓÓRA. A Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szövetsége újra fogadja tagjait minden pénteken 10–12 óráig, a délutáni ügyfélfogadást megszüntették. A kézdivásárhelyiek és környékbeliek a nyugdíjasklubban keressék a megbízottat. Kérik az érvényes egészségügyi előírások betartását.

GOMBAELLENŐRZÉS. A László Kálmán Gombászegyesület és a Tega szervezésében Sepsiszentgyörgy központi zöldségpiacán hétfőn, szerdán és pénteken 8–10 óráig Zoltán Sándor gombaszakértő átvizsgálja a gyűjtött gombákat és szakmai tanácsot ad. A szolgálat ingyenes.

SUGÁSFÜRDŐN látogatható a kezelőközpont és a fitneszterem. A kezelőközpont naponta 11–21, a fitneszterem 11–19 óráig tart nyitva. Előzetes bejelentkezés szükséges a 0731 085 476-os telefonon. A koronavírussal kapcsolatos egészségügyi előírások betartása kötelező.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZERVEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi székhelyen, a Lábas Házban és a 0267 318 160-as telefonon lehet.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától naponta 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), szombaton és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Stadion utcai Szemerja (0267 313 942); Kézdivásárhelyen hétvégén a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Lázár Mihály utca és a Grigore Bălan út kereszteződésénél levő Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.