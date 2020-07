Az ülés elején Tamás Sándor, a testület elnöke elmondta, hogy a döntések egy része ez alkalommal is a járványhelyzethez kötődik. Háromszéken a kezdeti nehézségek után sikerült a kór terjedését lelassítani, amivel időt nyertek, hogy az egészségügyi ellátó rendszert felkészítsék a járvány esetleges újabb hullámára. Nagyon úgy tűnik ugyanakkor, hogy az első hullám második szakasza is gondokat okoz, ezért a megye lakói egészsége és biztonsága jelenti a prioritást, és a döntéshozatalt is ehhez igazítják. Ebből kifolyólag a költségvetés-módosítás legjelentősebb tétele is a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház büdzséjének kiegészítése.

Összesen 5,4 millió lejről van szó, aminek oroszlánrésze az egészségbiztosító pénztár által bérköltségekre átutalt összeg (4,3 millió lej). További egymillió lej a megyei közegészségügyi igazgatósággal kötött megállapodások nyomán érkezik a kórház költségvetésébe, 70 ezer lej pedig az igazságügyi orvostani intézettől szintén az intézmények közötti szerződések alapján. Emellett 31 ezer lej adományból, míg 16 ezer a bérbe adott ingatlanokból folyt be.

A kórháznak szánt összegek mellett a testületi tagok jóváhagyták 1,9 millió lej előirányzását, mint a megyei önkormányzat hozzájárulása a Maksa–Sepsibesenyő közötti 1,7 kilométeres földút, valamint a szakaszon található híd korszerűsítéséhez. Tamás Sándor szerint a részben országos vidékfejlesztési programból finanszírozott beruházás – a híd felújítása, valamint aszfaltút kialakítása – összértéke 5,4 millió lej. A kormány 3,5 millió lejjel járul hozzá a költségekhez az említett programon keresztül, a fennmaradó részt pedig Kovászna Megye Tanácsa biztosítja. A kivitelezési közbeszerzést elindították, négy ajánlat is érkezett, a napokban pedig megtörténik a kiértékelés.

A fentieken kívül 250 ezer lejt irányoztak át vidéki kultúrotthonok és tanintézmények felújítására. Az összeg a Háromszék Táncegyüttes és a Kovászna Megyei Művelődési Központ költségvetéséből származik, a járvány miatt elmaradt programok, előadások nyomán maradt felhasználatlanul. A kultúrotthonok felújítására, tatarozására létrehozott alapot egyébként harminc ezer lejjel, míg a vidéki tanintézetekre szánt keretet összesen 500 ezer lejjel bővítették. Kisebb összegeket csoportosítottak át ugyanakkor a Művészeti és Népiskolának és a Székely Nemzeti Múzeumnak. Szintén a költségvetéshez kötődik a SepsiSIC támogatását lehetővé tevő szerződésmódosítás. A tanácstagok jóváhagyták, hogy a turnék elmaradása miatt megmaradó összegeket más célokra fordítsa a sportegyesület, a támogatás összértékét nem csökkentik, az elszámolási határidőt pedig kitolták egy hónappal.

A testület tagjai rábólintottak a SERA Románia, a gyermekvédelmi igazgatóság és a megyei önkormányzat közötti megállapodás módosítására is, jövő év júniusáig hosszabbítva meg a szerződés hatályát. A megállapodás három (kettő Kézdivásárhelyen, egy Bodzafordulón) családi ház típusú gyerekotthon megépítéséről szól, a munkálatokat idén decemberben kellene lezárni, de a járvány miatt a folyamat leállt. Szintén a beruházásoknál a tanács tagjai jóváhagyták, hogy a kézdivásárhelyi Achim András utcai óvoda épületét és az intézmény működtetését a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola vegye át. A fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó intézményben jelenleg 10 óvodáskorú, 5 előkészítős kisdiák tanul az intézményben, 3 pedagógus felügyeletével. Tamás Sándor szerint az épületet a közeljövőben felújítják, a szolgáltatásokat bővítik.

Az ülésen két pályázattal kapcsolatban is döntöttek a testületi tagok. Az egyiket a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház készítette elő és nyújtotta be nemrég az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív Programjához. A projekt összértéke 14 millió lej, a vissza nem térítendő támogatás pedig a teljes összeget fedi, azaz nincs önrész. A pályázat célja, hogy az intézmény növelje kapacitását az egészségügyi válságkezelést és a koronavírussal fertőzöttek ellátását illetően. Az összegből a járvány idején szükséges védőfelszereléseket, orvosi berendezéseket vásárolnak. András-Nagy Róbert, a kórház menedzsere elmondása szerint a járvány kezdete óta az intézmény 1,2 millió lejre vásárolt védőszerelést, ennek utólagos megtérítését is be tudják foglalni ebbe a pályázatba. A kórház által benyújtott pályázaton kívül Kovászna megye Hargita és Maros megyével, valamint a Gyulafehérvári Caritasszal társulva a norvég alap által meghirdetett támogatásra pályázik. A 10 millió lej értékű projekt idős személyek családi környezetben való tartását, valamint az önkéntesség népszerűsíté­sét és szakemberek képzését is célozza. A három megyét átfogó pályázat végrehajtásához a gyermekvédelmi és szociális igazgatóságnak nem kell anyagilag hozzájárulnia, azt viszont vállalni kell, hogy öt éven keresztül továbbviszik a program tartalmi részét.