Gyorsul a vírus terjedése

1112 új fertőzést igazoltak az elmúlt 24 órában 20 085 teszt után, így a járvány kezdetétől országszinten 41 275-en kapták el a koronavírust. Ez már a második nap, amikor ezernél több új esetet jegyeznek Romániában, ahol eddig 1 030 692 tesztet végeztek. Háromszéken nincs új eset (összesen 382-nél tartunk), Hargita megyéből ellenben 9-et jelentettek, Bákóból 68-at, Buzău megyéből 25-öt, Vranceából 15-öt. Keleti szomszédaink mindegyikénél meghaladja az ezret az eddig igazolt fertőzések száma, Brassó megyében pedig a 2500-at is.

A fertőzés miatt egy nap alatt elhalálozottak száma 25, így már összesen 2126 áldozata van a kórnak. A gyógyultak száma 24 862, rajtuk kívül 2787 tünetmentes beteget is hazaengedtek a kórházból tíznapi ott-tartózkodás után. A kórházakban 5586 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 285-öt az intenzív osztályon.

Tegnap 250 fertőzött személy tartózkodott házi elszigetelésben, 816 személy intézményes elszigetelésben, további 1334 személy pedig házi vesztegzár alatt. A szerda délben lezárt Giurgiu megyei Cartojani után este a Prahova megyei Gornet település is karantén alá került, mivel az elmúlt 14 napban 15 új esetet regisztráltak, és az ezer lakosra számolt fertőzési arány meghaladja a hármat. Argeș megyében (ahol az utóbbi két hétben megduplázódott a fertőzöttek száma) 12 települést fenyeget a vesztegzár, köztük a megyeszékhely, Pitești városát és a Dacia-üzemnek helyet adó Mioveni-t is; egyelőre a játéktermek bezárását és a teraszok programjának korlátozását rendelte el a prefektúra. A vesztegzár alá helyezett településekbe, illetve onnan ki csak a teherforgalom járhat, valamint azok a nem helybéli személyek, akik gazdasági, belügyi, katonai, energetikai, közegészségügyi, közélelmezési vagy mezőgazdasági területen tevékenykednek. A rászorulók ellátásáról a hatóságok gondoskodnak. A karantén 14 napra szól, de ha a járványügyi helyzet megköveteli, meghosszabbítják.



Gondok az ellátásban

A fertőzés nagy arányú terjedése miatt Nelu Tătaru egészségügyi miniszter úgy döntött, hogy több bukaresti és Ilfov megyei kórházat COVID-kórházzá alakít át, mert sürgős szükség mutatkozik még 900 ágyra a koronavírusos betegek számára. A tárcavezető tegnap ellátogatott a fővárosi közegészségügyi igazgatóságra, amelynek korábbi vezetőjét, egy járványtanászt ő maga váltott le, és egy családorvost, a Nemzeti Liberális Párt egyik bukaresti kerületének elnökét nevezte ki a helyére. Az intézménynél több gond is van, az egyik az, hogy a kezelést megtagadó fertőzött bukaresti lakosok nem kapták meg az értesítést arról, hogy a karanténtörvény értelmében ismét orvosi megfigyelés alá helyezik őket. Ráadásul az igazgatóság egyik orvosa is megfertőződött, pedig így is a szükséges létszám alig egyharmadával dolgoznak.

Az intenzív osztályos orvosok társasága pedig tiltakozásba kezdett. A minisztériumnak címzett beadványukban kifejtik, hogy ellenzik „bármilyen (önkéntes vagy sem) jövöbeli áthelyezésüket” az Adrian Streinu-Cercel által vezetett Matei Balș Járványkórházba, mert annak intenzív osztályát több mint 11 éve törvénytelen módon (az intézetvezető által kinevezett) egy fertőző betegségekre szakosodott orvos vezeti, akinek semmilyen intenzív osztályos képesítése nincs. Két nappal korábban a koronavírusos betegeket kezelő orvosok egy csoportja Ludovic Orban kormányfőnél tiltakozott a munkakörülményeik miatt.



Kényszerszabadsági segély

Állami segélyt kapnak azok a munkavállalók, akiknek munkaadói részlegesen vagy teljes egészében kénytelenek voltak felfüggeszteni tevékenységüket amiatt, hogy a cégen belül felütötte a fejét a koronavírus-fertőzés: egy tegnap elfogadott sürgősségi kormányrendelet értelmében bruttó munkabérük 75 százalékát fogják megkapni, de nem többet a bruttó átlagbér 75 százalékánál. A segélyt a kényszerszabadság idejére kapják az érintettek. Az intézkedés december 31-éig érvényes.