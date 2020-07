Ítélet született alapfokon abban a perben, amelyet a megyei kormányhivatal ez év január 15-én felperesként kezdeményezett Kézdivásárhely Helyi Tanácsa ellen. A megyei közigazgatási bíróságon megtartott nyolcadik tárgyaláson, július 15-én hozták meg a döntést. A perbe belépett az Incitato Fortyogó Kft. is.

A kormányhivatal azért indított pert a városháza ellen, mert 2008-ban az önkormányzat a román állam közvagyonából a város saját tulajdonába telekkönyveztette a fortyogói üdülő- és kezelőbázist, amit most ismét állami tulajdonba akart visszahelyezni. Bokor Tibor polgármester az ítélet kapcsán elmondta: minden valószínűség szerint a fortyogói egység volt bérlőjének a nyomására indult a pereskedés, de azt is tudni kell, hogy érdekes módon 2008-ban éppen az Incitato Fotyogó Kft. tulajdonosa kérte erre a lépésre a városi önkormányzatot. A közigazgatási bíróság elutasította a felperes kérését, és a városi önkormányzatnak adtak igazat. A kormányhivatalnak a kiközléstől tizenöt nap áll a rendelkezésére megfellebbezni az alapfokú döntést.

A Fortyogói komplexum eladása kapcsán évek óta több per is zajlik: van, amelyiket a kézdivásárhelyi önkormányzat indította a volt bérlő cége ellen, más pereket az Incitato Fortyogó Kft. kezdeményezett. Ennek tulajdonosai – Kovács Simon Attila és Constantin Pătru – azt szeretnék elérni, hogy 245 755 euróért vásárolhassák meg az ingatlant. A négyhektáros terület szabadpiaci árakkal számolva legalább 1,2 millió eurót ér, ugyanis azon a városrészen 30 eurót is elkérnek egy négyzetméter beépíthető területért. Az önkormányzat és a Fortyogófürdő eladását felügyelő bizottság azt szeretné, ha legalább 518 200 eurót kapnának a kezelőbázisért és a területért.