Legyünk büszkék a sportolóinkra

Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: a világban, távoli földrészeken élő magyarok is szolidaritást mutattak a kupadöntő előtt, és számára is élete egyik legnagyobb élménye volt, hogy részt vehetett a mérkőzésen, s habár üres lelátókkal, szurkolók nélkül nem volt olyan hangulat, bízik abban, hogy ez is lejár, és ismét sokan biztathatják a csapatot közvetlen közelből. Hiszen jövőben is lesz bajnokság, és Sepsiszentgyörgy önkormányzata még inkább támogatni fogja az OSK-t – ígérte az elöljáró. Azt is elmondta: kicsit szomorú azért, mert nem sikerült elhozni a kupát, de reálisan kell értékelni a teljesítményt, és akkor is a csapat mellé kell állni, amikor veszít, így leszünk nagyok a sportban és az életben is.

Antal Árpád szerint időre volt szükség ahhoz, hogy eddig eljusson a sepsiszentgyörgyi sport, de női kosárlabdázóink ma az Euroligában játszanak, a focicsapat kupadöntőt játszik, és a kézilabdásokkal is nagy terveik vannak. Mindez azt mutatja, hogy egy kis város is nagy dolgokat tud elérni, és ez nem csak a sportra, az élet minden területére érvényes – szögezte le. Hozzátette: jelenleg a második, harmadik, negyedik állomásnál tartunk a sportban, de nem mondunk le a céljainkról, és még nagyon sok állomása lesz ennek a sikertörténetnek.

A polgármester közölte, hogy haladnak az Aréna melletti új stadion építésével, a tervek szerint jövő májusban átadják. Szemközt, a Sapientia Egyetem leendő új székhelyén is lesz egy sportkomplexum, s mivel a régészeti feltárások befejeződtek, nemsokára ott is kezdődik az építkezés.