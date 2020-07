Választások Mikuláskor is

„Az alkotmánybíróság meglehetősen furcsa döntéséből az derül ki, hogy a parlament is, a kormány is kitűzheti a választások dátumát, de aki dönt a választások dátumának ügyében, az a parlament. (...) Én csak annyit mondok nekik: az alkotmány előírásai értelmében a parlamenti választásokat december 6-án kell megtartani” – szögezte le. A kormányfő szerint a szeptember 27-re kitűzött önkormányzati választások elhalasztásáról korai beszélni, a járvány terjedésének veszélyét a választási kampány megszervezésének és a választások lebonyolításának különböző szakaszaiban szakértők fogják felbecsülni. Orban úgy véli, a tömegrendezvények és közvetlen érintkezés mellőzésével is lehet választási kampányt tartani, például a sajtó, az online médiumok révén, és a szavazás is lebonyolítható a fertőzésveszély elkerülésével.