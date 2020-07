MOBILKÓRHÁZ VAN, ORVOS NINCS. Alkalmazottak híján üresen áll a galaci kórház mobil intenzív osztálya, amelyet a múlt héten Nelu Tătaru egészségügyi miniszter is megtekintett.

A létesítményre szükség is lenne, de nem működik, mert nincs elegendő szakképzett személyzet. Alina Valentina Dobrea kórházigazgató elmondta: a sürgősségi osztály személyzete már így is három helyen dolgozik párhuzamosan: a műtőben, a covidos intenzíven és a „rendes” intenzív osztályon is. Costel Fotea megyei tanácselnök úgy látja megoldhatónak a helyzetet, hogy az egészségügyi minisztérium 30 egészségügyi alkalmazottat vezényel át más kórházakból. (Főtér)

ALAPÍTVÁNY, EGYESÜLET KÖTELEZŐEN ROMÁNUL. Hatályba lépett a 2019/129-es törvény, amely szerint minden egyesület vagy alapítvány nevében szerepelnie kell az „ASOCIAŢIE”, illetve a „FUNDAŢIE” szónak, és ha az egyesület/alapítvány neve a romántól eltérő nyelven szerepel, ezután annak román megfelelőjét is tartalmaznia kell a névnek, de a személyneveket nem kell lefordítani – hívja fel a figyelmet Vass Levente képviselő. Az új nevet le kell foglalni az igazságügyi minisztériumnál (ezért 36 lej illetéket kell fizetni az államkincstárba), módosítani kell az alapító okiratot, hogy abban megjelenjen az új név. Ehhez a szervezet közgyűlésének ez irányú határozatáról szóló jegyzőkönyvi kivonatot, illetve a kiegészítő dokumentumot kell közjegyző előtt hitelesíteni. A hitelesítéshez minden tagnak jelen kell lenni. Általában 4 példány szükséges, mert a bíróság 3 példányt kér, 1 pedig marad a szervezetnek. Ennek költsége körülbelül 180 lej, de a közjegyzői díj változhat. A dokumentumokat az illetékes bíróságon kell regisztrálni, 20 lejes eljárási illeték befizetése után. A szervezet nevét az adóhivatalban is módosítani kell, és ha a szervezet használ bélyegzőt, azt is cserélni kell. Végül a hosszú távon futó szerződés és/vagy pályázat esetében értesíteni kell a partnereket a névváltoztatásról, és egy kiegészítő dokumentumot kell csatolni a szerződés mellé. Minderre alig három hét áll rendelkezésre, az egész eljárást augusztus 15-ig kell lebonyolítani. (Transindex)

NEKIFOGTAK MÉG KILENC KI­LOMÉ­TERNEK. A Strabag társaság megkezdte a Marosvásárhely–Nyárádtő autópálya és bekötőút építését – tudatja a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság. A 9,2 kilo­méteres útszakasz az észak-erdélyi autópálya része, a megépítéséről szóló szerződés értéke áfa nélkül 192,059 millió lej, és vissza nem térítendő európai alapokból finanszírozzák. Futamideje 18 hónap, a munkára kilencéves garanciát vállalnak. (Székelyhon)