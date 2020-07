Hirdetések, gyászjelentők

Szúnyogirtás

SEPSISZENTGYÖRGY. A méhek védelme érdekében két időpontban kerül sor a szúnyog­irtásra. A méhtartó gazdák kérésére a ma esti, repülőből való permetezésre 20 óra után kerül sor és egészen naplementéig tart. A későbbi kezdés miatt egy második időpontban is szükség lesz a permetezésre, ez kedden reggel 6 és 8 óra között történik. A földi permetezésre ma este kerül sor a parkokban és a patakmedrekben. A második permetezés az első permetezéstől számított 10–14 napon belül zajlik az időjárási körülményektől függően, az időpontról az önkormányzat értesíteni fogja a lakosságot.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala felhívja a lakók figyelmét, hogy ma 6–10 óráig szúnyogirtásra kerül sor Kézdivásárhelyen. A permetezést repülőből végzik a város egész területén, a parkokban (Gábor Áron tér, Millennium és Molnár Józsiás park), illetve a közigazgatásilag hozzá tartozó falvakban: Nyujtódon, Sárfalván, Szászfaluban és Oroszfaluban.

Az alkalmazott rovarölő Cymina Plus Cypermethrin nevű hatóanyagot tartalmaz, amely mérgező a méhekre. Felhívják a méhészek figyelmét, hogy ne engedjék szabadon a méheket az említett időszakban. A felhasznált szert tesztelte és jóváhagyta az egészségügyi minisztérium, és semmilyen veszélyt nem jelent az emberekre és állatokra.

SzabadTéri programsorozat

Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház a Wegener parkban kulturális kikapcsolódási lehetőséget biztosít a nyári estéken. Az e heti program: július 28-én, kedden 19 órától a Vigadó Akadémia részeként dr. Kádár Annamária Önbecsülés és küzdőképesség megalakulása címmel tart szabadtéri előadást. l Július 29-én, szerdán 21.30-tól (esőnap: 30., csütörtök 21.30) a Seveled című magyar romantikus filmvígjátékot vetítik román felirattal (12 éven felülieknek). l Augusztus 1-jén, szombaton 20 órától (esőnap: 2., vasárnap 20 óra) a The Crazy Plumbers & Voces Női kar szabadtéri koncertje. l Jegyek elővételben a Vigadó Művelődési Ház közönségszolgálati irodájában kaphatók 10 lejért hétköznapokon 8–16 óráig. Érdeklődni a 0730 600 279-es telefonon lehet.

KultúrPark

Sepsiszentgyörgyön az ’56-os emlékparkban (a Kónya Ádám Művelődési Ház udvarán) július 31-én, pénteken 19 órától a The Crazy Plumbers & Snaps Vocal-Band ad szabadtéri koncertet.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című szabadtéri előadását Kovásznán a Városi Művelődési Ház szabadtéri színpadán augusztus 2-án, vasárnap 18 órától játssza. Zenei szerkesztés: Fazakas Levente; koreográfia: Tekeres Gizella, Melles Endre; színpadi szerkesztés: Ivácson László. Helyfoglalás a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonon. A nézők beengedése a járvány­ügyi protokoll szerint 17.30-kor kezdődik. Helyfoglalás az érkezés sorrendjében. A kötelező távolság betartása miatt a helyek száma korlátozott!

Hitvilág

BONUS PASTOR ALAPÍTVÁNY. A júliusi programukra való túljelentkezés miatt augusztus 31. – szeptember 11. között újabb rövid terápiás programot hirdetnek szabadulni vágyó szenvedélybetegek és hozzátartozók számára. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Az alkalom jó lehetőséget nyújt az egyéni és a kapcsolati gyógyulásra. Jelentkezni, érdeklődni: Sepsiszentgyörgyről és környékéről Kozma Ferencnél (telefon: 0757 489 778), Kézdivásárhelyről és környékéről Gergely Dóránál (telefon: 0745 202 042).

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: 90 éve született Bodor Pál író, a magyar adás legendás főszerkesztője, akiről sokféle portrét lehet rajzolni. • Pál Péter marosvásárhelyi képzőművész. • Csak a derűs órákat számolom – A Napórák sorozat 21. részében a Brassó környéki szász templomok napóráit keresték fel. • Csíkszeredai Régizene Fesztivál – A járványhelyzet a fesztivál 40 éves jubileumi kiadását is felborította. A szokásos koncertek, szakmai beszélgetések és mesterkurzusok helyét átvették az interneten közvetített videók. De a szigorú előírások betartásával és a környékbeli zenészek közreműködésével mégis sikerült néhány koncertet is megtartani.

Megjelent

A Korunk júliusi számából: A kortárs képzőművészetben a „kézügyességet” (technikai, mesterségbeli tudást) egyre inkább a nagy újító, Marcel Duchamp által emlegetett „agyügyesség” váltja fel. Ennek eredménye azonban nem csupán a konceptuális művészet elburjánzása (túlburjánzása?), hanem paradox módon az is, hogy az újabb művek értelmezése és megértése csaknem a teljes művészettörténeti hagyomány ismeretét, elméleti jártasságot is igényel, és nem csupán hedonisztikusan esztétikai viszonyulást, hiszen az újonnan születő, formabontó művek nagyon is szorosan kötődnek a hagyományhoz a reflexió, a tagadás vagy akár a pastiche gesztusai által. Ebből a sajátos problémahelyzetből indulnak ki a Korunk művészetfilozófiai súlypontú lapszámának szerzői, akik kritikailag reflektálnak a művészettörténeti múlttal ebben a felemás viszonyban kapcsolatot tartó alkotásokra, sőt, magára a kritikára is.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. Sepsiszentgyörgyön az év végéig tart az ingyenes lomtalanítási kampány. A fölöslegessé vált tárgyak, használati eszközök elszállításáról előzetesen a 0267 310 123-as telefonszámon lehet egyeztetni. A Tega Rt. vidéken is összegyűjti a lomokat, ma Hatolykán, Kézdimártonfalván és Kézdimárkosfalván, kedden Kézdiszentkereszten és Bélafalván. Elszállítják a régi ruhákat, használaton kívüli bútorokat, fölöslegessé vált ócskaságokat, a síküveg kivételével palackokat és befőttesüvegeket is. 5 kg üveghulladékért 0,5 liter sört adnak.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában a heti program: hétfőn 18 órától és pénteken 18 órától társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ago-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától balett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT. Az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat szakembereihez hétköznapokon 8–24 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

A NYUGDÍJASOK SUGÁS SZER­VEZETE üdülést szervez Hajdúszoboszlóra augusztus 30. – szeptember 20. között. Érdeklődni a sepsiszentgyörgyi székhelyen, a Lábas Házban és a 0267 318 160-as telefonon lehet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Sajtó utcai Transfarm (telefon: 0267 315 136, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben hétköznapokon 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.