A rendszerváltásról romániai magyar szemmel

A projekt célja bemutatni a rendszerváltást úgy, hogy az 1989. decemberi napok mellett az eseményeket megelőző időszakot és az utána következő hónapokat is felelevenítik. A cím ötlete Lőrincz József politológustól származik, aki egyik könyvében említi, hogy 1989–1990 még nem a múlt, hanem „egy olyan jelen, ami elmúlt”. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint fontos, hogy a romániai magyarok történetét – a tudatos döntéseket és a véletlennek tűnő eseményeket – újra és újra elmeséljék. „Így érthetjük meg minél pontosabban, ami velünk történt, így ismerik és értik meg (...) azok, akik később születtek” – mondta. Az elmultjelen.ro oldal felidézi az időszak legfontosabb történéseit, a forradalmi eufóriától a marosvásárhelyi fekete márciusig, és az utána következő időszak stabilizációs törekvéseit és kétségeit is fel­vázolja. Forrásdokumentumok, emlékiratok, naplók, kortárs műalkotások, fényképek és mozgóképek lesznek a legfontosabb mesélői a romániai magyarok közelmúltbeli történetének. Mindez hármas felosztásban történik: bemutatja a szocializmus éveit, a forradalmi sorsfordító eseményeket, valamint az első szabad évet. Az idővonalon 184 esemény és több mint 1500 fénykép várja a látogatót folyamatosan bővülő fotó- és videóanyagokkal. Az oldal a közösségi emlékezet felületeként is szolgál, így különböző anyagokat, korabeli fényképes vagy szöveges élményanyagot küldhet bárki a szerkesztőknek. Utazó kiállítást is terveznek az anyagokból Erdély városaiban, ennek első állomása Kolozsvár lesz augusztus 17-én. A projekt a magyar kormány támogatásával valósult meg.