Com’on Sepsiszentgyörgy másodszor is

Az első – tavalyi – kiadás sikerén felbuzdulva idén is meghirdeti a Com’on Sepsiszentgyörgy ifjúsági programot a megyeszékhely önkormányzata – jelentette be Antal Árpád polgármester, aki a fiatalok kreativitásának felszínre hozása mellett azt is fontos célnak tartja, hogy aktívan bekapcsolódjanak a város, a közösség életébe. Kihívás lesz a járvány idején rendezvényeket szervezni, de kis létszámú tevékenységekről van szó, ezért bíznak abban, hogy ezúttal is jól mennek a dolgok.

A tavalyi eredmények sokkal jobbak lettek, mint amire számítottak, a sepsiszentgyörgyi fiatalokban van hajlandóság arra, hogy kreatív ötleteket valósítsanak meg a város számára, nagyon eredeti kezdeményezésekkel jelentkeztek, lelkesen dolgoztak rajta, nagyon felelősen álltak a költségvetéshez, autentikus volt az egész, és ha ez tíz évig így folytatódik, kinőheti magát egy olyan nyitott és tevékeny generáció, amely nem másoktól várja el a problémák megoldását, ez pedig hosszú távon nagyon jó hatással lehet a városra – közölte Farkas András, a szervezést felvállaló PONT Csoport vezetője. Ismertette a programot is: augusztus 20-ig a comonsepsi.ro felületen várják azoknak a fiatalokból álló csoportoknak (nem feltétlenül bejegyzett egyesületeknek, hanem akár baráti társaságoknak is) a jelentkezését, akiknek valamilyen megvalósításra váró ötletük van a város számára. Az ötletekről a városlakók szavaznak, ezek alapján kapnak pénzt a megvalósításukra.

A jelentkezőket arra kérik, hogy legyenek tekintettel a járványra, illetve az ebből adódó korlátozásokra, de bíznak abban, hogy találnak megoldásokat. Tavalyhoz képest az is újdonság, hogy a fogyatékkal élők és a 14–18 évesek ötleteit külön értékelik, pozitív diszkriminációként, mert azt szeretnék, hogy ők is kapcsolódjanak bele a várost illető döntésekbe. A benyújtott ötletekről a lakosság szeptember 15-ig szavazhat, ezután kezdődhet a legjobbak megvalósítása november 30-ig. Farkas András elmondta: egy program legtöbb 6000 lej értékű lehet (ez esetben a különbözetet más forrásból kell előteremteni, és belépti díjat nem lehet kérni), amiből legtöbb 2500 lejt biztosít az önkormányzat, de a szervezők egyébbel is segítenek (például engedélyek beszerzésével). A tapasztalatok szerint kis pénzből is lehet jó dolgokat véghezvinni, de ki is nőhetik magukat bizonyos projektek, Kolozsváron már számtalan ilyen van, amelyek már önállóan, nagy költségvetéssel futnak tovább. Idén 26 kezdeményezés támogatására futja a keretből, és a két külön kategóriát külön is díjazzák. Benevezni öt témakörben lehet: helyek, témák, közösség, mozgás és kapcsolat.

A város olyan lesz, amilyenné a fiatalok is alakítják – hangsúlyozta Antal Árpád polgármester, aki az általuk szervezett rendezvényekkel azt akarja tudatosítani már a középiskolásokban is, hogy a város, a közösség érdekében nekik is tenniük kell valamit, ne várják mindig másoktól a cselekvést, a problémák megoldását. „Az a célunk ezzel a programmal, hogy felszínre hozzuk a fiatalokban rejlő kreativitást, a rengeteg pozitív energiát, amellyel rendelkeznek, és hogy kialakítsuk a fiatal nemzedékben annak a kultúráját, hogy tenni kell a város és a közösség érdekében. Fontos, hogy egy város vezetője higgyen a város jövőjében, ez szükséges, de nem elégséges feltétele annak, hogy a város sikeres és versenyképes legyen, a közösségnek is kell hinnie ebben” – szögezte le.

A Com’on Sepsiszentgyörgy tavalyi, első kiadásában szeptembertől novemberig 27 érdekes kezdeményezés valósult meg – családtáncoltatás, futóedzés, faültetés, erdőtakarítás, családi nap, gyermeknevelési tanácsadás, mondókás és retrópiknik, filmvetítés és kiállítás, hajléktalanok segítése, színházi kerekasztal, gazdasági-pénzügyi ismereteket fejlesztő játékok, ugróiskola, slam-poetry és hasonlók – összesen 22 helyszínen, és ezeken mintegy 700 önkéntes bevonásával közel 3000 embert sikerült mozgósítani. Tavaly több mint 2800 lakossági szavazat futott be, azaz a lakosság több mint öt százaléka mutatott érdeklődést a fiatalok ötletei iránt, ami Farkas András értékelése szerint nagyon jó arány.