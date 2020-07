Még várják a végzősöket

Előző írásunk

Az első – tavalyi – kiadás sikerén felbuzdulva idén is meghirdeti a Com’on Sepsiszentgyörgy ifjúsági programot a megyeszékhely önkormányzata – jelentette be Antal Árpád polgármester, aki a fiatalok kreativitásának felszínre hozása mellett azt is fontos célnak tartja, hogy aktívan bekapcsolódjanak a város, a közösség életébe. Kihívás lesz a járvány idején rendezvényeket szervezni, de kis létszámú tevékenységekről van szó, ezért bíznak abban, hogy ezúttal is jól mennek a dolgok.