Jutalomkártyát vezet be a Bertis csoport

Tízéves együttműködés után augusztus elsejétől megszűnik a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) és a Bertis csoport közötti a közösségi kártyát illető együttműködés, a sepsiszentgyörgyi vállalat pedig egy új, az üzleteikben felhasználható, pontok gyűjtését lehetővé tevő kártyát vezet be, amellyel a hűséges, egyéni vásárlóikat kívánják jutalmazni – jelentették be pénteken Berszány Tibor cégtulajdonos, valamint Bereczki Kinga, a HKA vezetője. Az alapítvány ugyanakkor fenntartja a közösségi kártyát, amelyet új partnereiknél lehet használni, igényelni. A Bertis és a HKA partnersége közösségi célok megvalósítása terén más formában az elkövetkezőkben is fennmarad.

A Bertis üzletek történetében egy különleges újdonsággal rukkoltak elő. Miután tíz éven keresztül a HKA kezdeményezését felkarolva, a vásárlóikkal közösen erősítették a közösséget, eljött az idő, hogy a hűséges egyéni ügyfeleiket jutalmazzák azzal, hogy adott kedvezményekben részesüljenek azon összegek után, amelyeket a Bertis üzletláncban elköltenek. Ebből a megfontolásból augusztus elsejei kezdettel bevezetik a Bertis-jutalomkártyát. Berszány Tibor elmondása szerint az új kártya, amelyet az üzletek pénztáránál lehet igényelni, és használata előzetes regisztrációhoz kötött, hűségpontok gyűjtését teszi lehetővé, ezek levásárolhatók utólag, illetve bizonyos kedvezményeket jelenthet a visszatérő kuncsaftok számára. Utóbbiak akár termékek vagy nyeremények is lehetnek. A kártyához kötődő kedvezményprogram részleteiről az érdekeltek a bertis.ro honlapon találnak információkat, illetve hamarosan az üzletekben tájékoztató anyagokat is elhelyeznek. A mától a Bertis üzletekben a pénztáraknál igényelhető új kártya tulajdonképpen váltja a közösségi kártyát, utóbbiakat augusztus elsejétől már nem fogadják el. Berszány Tibor az is elmondta, az egyébként egyszerű, pár alapadat megadását, illetve a program feltételeinek elfogadását feltételező regisztrációhoz segítséget is nyújtanak a helyszínen.

Zökkenőmentes átállást szeretnének megvalósítani a közösségi kártyáról a Bertis-kártyára – jelezte Bereczki Kinga. A HKA vezetője szerint egy program életében tíz év fordulópontot jelent, augusztusban telik ki az egy évtized, amióta a Bertisszel közösen elindították a közösségi kártyát. A cégcsoport egy nagyon komoly partnernek bizonyult, így a teljes időszak egy sikertörténet volt, mivel nem csak anyagiakkal támogatta a kezdeményezésüket, hanem időt és energiát is ráfordítottak. Ennek köszönhető, hogy tíz év alatt a Bertis sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, valamint kovásznai üzleteiből a közösségi kártya használata révén összesen 1,336 millió lej folyt be, amit a pályázatokból, más támogatásokból 1,619 millióra sikerült felkerekíteni és teljes egészében a közösségi célok támogatására fordítani. Visszaosztva ez azt jelenti, hogy évente 100 ezer lej körüli összeget fordíthattak vissza a közösségnek ösztöndíjak, támogatások, civil kezdeményezések segítése formájában, összesen 23 köztéri beruházást sikerült megvalósítani, 10-et Sepsiszentgyörgyön, hetet Kézdivásárhelyen, négyet Kovásznán, illetve kettőt Baróton. Önmagában az, hogy egy civil szervezet egy erős partnerrel ilyen eredményt mutathat fel, már elégtétellel tölti el őket. A teljes Bertis-közösségnek köszönetet mondott, kiemelten a pénztáraknál dolgozóknak, hogy meghatározó szerepet vállaltak abban, hogy az alapítvány jót tudjon cselekedni a közösségnek. Sok sikert kívánt az új kártya bevezetéséhez, arra biztatva mindenkit, használják bizalommal, mivel egy olyan vállalkozásról van szó, amely elkötelezett a közösségi ügyek iránt.

Bereczki Kinga elmondta, hogy a közösségi kártya továbbra is használható, új partnereket is sikerült szerezniük. A Bani Market üzletekben egyéves kihagyás után sikerült megoldani a műszaki problémát, amely a fennakadást okozta, így mostantól ismét használható a közösségi kártya. Baróton a Deák-Hámor üzletekben továbbra is használható. Az új partnerek közül Bereczki Kinga a sepsiszentgyörgyi Klassz Marketet említette, ahol két hónap alatt már nagyon jó eredményeket jegyeztek, illetve a Bem Balogh üzleteket, ezekben szeptembertől használhatóak a közösségi kártyák. Bereczki Kinga azt is elmondta: a Bertisszel tíz éven keresztül fennálló sikeres partnerség egyik pozitív hozadéka, hogy az újakat nem kellett különösebben győzködni arról, hogy csatlakozzanak a közösségi kártya kezdeményezésükhöz.

Zárásként Berszány Tibor elmondta: a közösségi alapítvánnyal továbbra is partnerségben maradnak, a Közösségi Alapot az elkövetkezőkben is támogatják, majd átnyújtotta Bereczki Kingának az első Bertis-jutalomkártyát.