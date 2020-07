Előző írásunk

Tízéves együttműködés után augusztus elsejétől megszűnik a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) és a Bertis csoport közötti a közösségi kártyát illető együttműködés, a sepsiszentgyörgyi vállalat pedig egy új, az üzleteikben felhasználható, pontok gyűjtését lehetővé tevő kártyát vezet be, amellyel a hűséges, egyéni vásárlóikat kívánják jutalmazni – jelentették be pénteken Berszány Tibor cégtulajdonos, valamint Bereczki Kinga, a HKA vezetője. Az alapítvány ugyanakkor fenntartja a közösségi kártyát, amelyet új partnereiknél lehet használni, igényelni. A Bertis és a HKA partnersége közösségi célok megvalósítása terén más formában az elkövetkezőkben is fennmarad.