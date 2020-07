Készülnek az új uniós ciklusra

Bizakodóan nyilatkozott Antal Árpád a következő uniós költségvetés által kínált lehetőségekről. Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: a 2014–2020-as uniós költségvetési időszakban botrányosan későn, 2016 után indultak el a programok Romániá­ban – emiatt van, ahol csak mostanában írják alá a támogatási szerződéseket –, a 2021–2027-es időszakra azonban jobban készül Románia, mert „Bukarest is tanult”, Ludovic Orban kormányának európai alapokért felelős minisztere, Marcel Boloș pedig korábban az északnyugati fejlesztési régió igazgatója volt, és a másik oldalról pontosan látta, maga is megszenvedte azt, ami nem működött jól a központi adminisztrációban.

Miután Brüsszelben az EU vezetői megvívták „a szívek harcát” a következő hétéves büdzsé kapcsán, Bukarestben is összeültek „a kicsik”, több megyeszékhely képviselői, és elbeszélgettek az európai alapokért felelős miniszterrel – közölte Antal Árpád. Elmagyarázta: a 2007–2013-as időszakban a városokat érintő felzárkóztatási alapok nagyrészt a nagyvárosokhoz jutottak, a Központi Fejlesztési Régióban főként Brassóba, Nagyszebenbe, Marosvásárhelyre, a többiek pedig a maradékokon osztoztak. A 2014–2020-as ciklusban hosszas egyeztetések után sikerült egyenletesebben elteríteni a pénzt: a városok által megpályázható összegeket kettévágták, az egyik felét egyenlően, a másik felét pedig lakosságarányosan tették hozzáférhetővé, így a kisebb városok – köztük Sepsiszentgyörgy – többet kaptak. A 2021–2027-es időszakra a romániai nagyvárosok teljesen lakosságarányos elosztást szeretnének, a kisebbek azonban nem, „mert ha kohéziós elvekről beszélünk, akkor a kisebbeket, gyengébbeket is kell segíteni”.

A kisebb városok szerették volna ezt az 50–50 százalékos arányt megtartani, de ez valószínűleg nem fog sikerülni, jelenleg 25–40 között mozog az egyenlően és 60–75 százalék között a lakosság létszáma szerint osztandó alapok aránya, de a tárgyalások még folyatódnak, és Antal Árpádnak meggyőződése, hogy szeptember közepéig megtalálják a kompromisszumot a városvezetők. A jó hír az, hogy több pénz lesz, és a programok időben el tudnak indulni, a 2021–2027-es programot már összerakta a kormány, és szeptember 15-ig fel is akarja küldeni Brüsszelbe – közölte Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki a maga részéről szeretné, ha a kulturális támogatásokat is lehetővé tennék ebben az időszakban, műemlék épületek felújítását vagy a közösségfejlesztést szolgáló intézmények létrehozását. Nehézségekről is beszélt: a következő két-három évben egymásra fog csúszni az idén záruló és a jövőben kezdődő uniós ciklus, és ez többletmunkát fog jelenteni az önkormányzat szakapparátusának is, de a jelenlegi városvezetés elsősorban uniós támogatásokból, nem a lakosság pénzéből szeretné fejleszteni Sepsiszentgyörgyöt.

Antal Árpád elmondta még, hogy a miniszterrel a prioritásokról és a decentralizálásról is beszéltek, és jó jelnek tartja, hogy a tárcavezető támogatja a regionális szintű döntéshozást, konzultál, odafigyel és betartja a határidőket.