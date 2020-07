Következő írásunk

A múlt héten az európai államfők többsége egy-egy fél téglával bőröndjében tért haza Brüsszelből, amellyel odahaza verte a mellét, dicsekedvén, hogy milyen nagy sikert ért el az Európai Tanácsban (ET), ahol a tagországok számára megítélt pénzekről alkudoztak. Pedig mindenki úgy győzött, hogy közben engedett is. Elnökünk, Iohannis is nagy csinnadrattával bejelentette: négynapi kemény tárgyalás után sikerült elérni, hogy Románia majdnem nyolcvanmilliárd eurót kapjon.