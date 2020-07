Majd meglátjuk

A múlt héten az európai államfők többsége egy-egy fél téglával bőröndjében tért haza Brüsszelből, amellyel odahaza verte a mellét, dicsekedvén, hogy milyen nagy sikert ért el az Európai Tanácsban (ET), ahol a tagországok számára megítélt pénzekről alkudoztak. Pedig mindenki úgy győzött, hogy közben engedett is. Elnökünk, Iohannis is nagy csinnadrattával bejelentette: négynapi kemény tárgyalás után sikerült elérni, hogy Románia majdnem nyolcvanmilliárd eurót kapjon.

El tudom képzelni, hogy harcos elnökünk, a bólogató Ioan (jobban mondva Iohann) úgy verte az asztalt, hogy azóta is fáj az ökle. Mint mondta: „Nagyon komplikált viták, nagyon komplikált (egyik komplikált helyett mondhatott volna bonyolultat) tárgyalások, négynapi és négyéjszakai egyezkedések után Romániának szereztem 79,9 milliárd eurót.” Közben kiderült, hogy az asztalt nem ő, hanem a francia elnök, Macron verte, mert a fukarok csoportjából (Ausztria, Svédország, Dánia és Hollandia plusz Finnország) Kurtz osztrák kancellár erősen verte a fogához az eurócentet. Ezek a fösvények kisebb összegeket akartak kiköhögni, és otthon azzal dicsekedhetnek, hogy mennyire harcosok voltak. A déli országok és a Visegrádi Négyek szintén ünneplik győzelmüket. Orbán Viktor és a lengyel Mateusz Morawiecki szintén győzők, bár az Európai Parlament máris fenyegeti őket. Végül az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen és az ET elnöke, Charles Michel a siker örömére összekoccintotta könyökét. Szóval az a jó, hogy mindenki győztesen hagyta el a brüsszeli csatateret, úgy, hogy közben azért csendben nyalogathatják sebeiket. Látszott az is, hogy Iohannis milyen bátor, még a vírustól (és az ördögtől) sem fél, mert nem volt rajta maszk.

Nem is csoda, ha győzött, hisz mindenki tudja, hogy a nyugati értékek iránt elkötelezett, a jogállamiság élharcosa (szinte azt írtam: álharcosa), és állandóan küzd a vörös pestis, a koronavírus, valamint a hungarovírus ellen, s megakadályozta Erdély eladását a magyaroknak. Ez utóbbi kapcsán még gyűlöletbeszédnek nyilvánított szövegeket is megeresztett, amiért a Nagy Károly-díjat is megkapja. Igazi jó politikus, aki mindennel egyetért, amit elvárnak tőle, uralkodása alatt addig harcolt a korrupció ellen, amíg Dragneát bezárták, és lám, ettől megszűnt a korrupció is.

Így most már nem marad hátra egyéb, mint azt a pénzt, amit kapunk, elkölteni, de gyorsan! Röpke hét év alatt megvalósítjuk, amit harminc év alatt nem voltunk képesek. Lesz itt olyan fellendülés, mint eddig soha. Mostanig – sajnos – az európai pénzekből az összes tagország közül a legkevesebbet mi hívtuk le. De most másképp lesz! Csak éppen még a választásokat kell megnyerniük a liberálisoknak Ludovic Orbannal (és Iohannisszal) az élen, majd gyorsan sok-sok céget alapítva (amelyek majd megnyerik a versenytárgyalásokat) elnyerik a pénzeket Brüsszeltől. Majd meglátjuk (vagy nem?), mit valósítanak meg a nagyratörő tervekből. Jó lenne, ha Orbanék fölényesen nyernék meg a választásokat, mert ha nem, még a többi kis párt is követelni kezdi részét a hatalomból és a húsos fazékból.

A 80 milliárd euró, amit most a nyakunkba sóznak, két részből áll. Az első a többéves költségvetés ránk eső része, amely 2027-ig fut. Abból Romániát rendesen újjá fogják építeni. Az erre szánt pénzek elnyeréséért egy nemzeti tervet kell összeállítani. Iohannis elárulta, hogy az Orban-kormány ezt a tervet már véglegesítette is, most éppen az utolsó simításokat végzik rajta. Ennek hála Romániát keresztül-kasul autópályák szelik majd át. Mi is autópályán megyünk a vidombáki repülőtérre. Átfúrják a Kárpátokat, és nem tart az út Brassótól Bukarestig 5–6 órát, mint most. Bukarestbe maximum két óra alatt, Budapestre öt óra alatt érünk el. De ha modernizálják a vasúti pályákat, még az is lehet, hogy Bukarestbe még azelőtt odaérünk, mielőtt felülnénk a vonatra. Nem kell majd állatorvoshoz fordulnunk, ha betegek leszünk, mert elkészülnek a már sokszor megígért regionális kórházak, és modernizálják a meglévőket is. Iskolákat is építenek, és a meglevőket felújítják, mindenütt beviszik a budit az iskolába, bevezetik a vizet és kivezetik azokból a csatornát. A gyermekek 25 százaléka nem hagyja el az elemi iskolát, és 45 százalékuk nem lesz már funkcionális analfabéta.

A második 34 milliárd euró a gazdaság újraindítására és felélénkítésére szolgál. De mint korábban is mondta az elnök, már csak be kell rúgni a gazdaság motorját, amely immáron pénzzel lesz teletankolva.

Hogy mi is lesz, ahogy a vak is mondta: majd meglátjuk.